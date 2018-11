La compañía de medios digitales Technicolor considera potencial venta: fuentes

Technicolor SA ha estado explorando opciones que incluyen una venta total o parcial de la compañía francesa de medios digitales, debido a que su set-top box pugna por los precios más altos de los chips de memoria, dijeron personas familiarizadas con el asunto, el viernes.

Un acuerdo representaría la mayor reorganización de la compañía, con sede en Issy-les-Moulineaux, ya que acordó en marzo vender su negocio rentable de licencias de patentes al proveedor estadounidense de tecnología inalámbrica InterDigital Inc. por $ 475 millones.

Technicolor ha estado en discusiones en los últimos meses con otras compañías y firmas de capital privado, incluida Bain Capital, sobre una venta de la compañía o una fusión, dijeron las fuentes.

Technicolor también ha estado explorando la venta de solo su división de decodificadores, dijeron las fuentes. Una de las fuentes dijo que la compañía recibió ofertas no vinculantes por esa unidad a principios de este mes.

El “hogar conectado” representó 1.000 millones de euros ($ 1.14 mil millones) de los ingresos totales de Technicolor de 1.77 mil millones de euros en el primer semestre de 2018.

Las fuentes advirtieron que ningún acuerdo es seguro y pidieron no ser identificados porque el asunto es confidencial.

Technicolor, que cotiza en el Euronext de Francia y tiene un valor de mercado de 503 millones de euros, declinó hacer comentarios. Bain Capital no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Technicolor opera dos divisiones principales, servicios de entretenimiento y hogar conectado. El negocio de servicios de entretenimiento ayuda a proporcionar los efectos visuales vistos en películas y comerciales, así como en la fabricación de Blu-ray y DVD.