"La Casa de las Flores" regresa a Netflix

La familia De La Mora, que cautivó al público por sus extravagancias, romances y secretos en “La Casa de las Flores”, está de regreso para luchar por su legado.

En la segunda temporada de la serie, que se estrena el viernes en Netflix, los De La Mora enfrentarán la ausencia de su matriarca, Virginia, protagonizada por Verónica Castro, quien fallece en circunstancias que no se ven en pantalla y los deja sin dinero.

“Vamos a vivir el duelo, y vamos a vivir una venganza”, adelantó el director y creador de la serie, Manolo Caro, en un encuentro reciente con la prensa.

El público clamaba por el regreso de la actriz y algunos conjeturaban que su ausencia se debía a diferencias con la producción. En realidad, dijo Caro, es algo que tuvieron presente desde que lograron convencerla de que volviera a la pantalla.

CASO CERRADO

Después de casi dos décadas en la pantalla chica, la doctora Ana María Polo decidió que es hora de detenerse y comenzar algo nuevo: llevar al cine su programa de corte judicial “Caso Cerrado” en una película que ella misma protagonizará.

“Este es mi último año en televisión”, dijo Polo, una abogada de 60 años cuyo programa se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina. “Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad de ser creativa en otros aspectos también”, expresó en entrevista exclusiva con la agencia AP en la que reveló su proyecto de cine.

“Caso Cerrado” es un programa televisivo diario que a lo largo de una hora presenta disputas judiciales. En cada episodio se expone una demanda, se hacen alegaciones y tanto los demandantes como los demandados presentan testigos para sustentar sus casos.

GINA RODRIGUEZ

La actriz Gina Rodríguez se disculpó por cantar a coro en sus historias de Instagram un verso de Fugees que incluye la palabra históricamente usada para referirse despectivamente a los afro estadounidenses.

La estrella de “Jane the Virgin” borró el breve video que publicó el martes y lo reemplazó con una disculpa, no sin antes desatar memes y críticas en las redes. Rodríguez dijo en su disculpa que es una antigua admiradora de Fugees y Lauryn Hill y que su intención no era ofender a nadie.

Ella cantó a coro “Ready or Not” y recitó el insulto racial sentada en una silla para maquillaje.

