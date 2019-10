La actriz Felicity Huffman salió de la cárcel

DESPERATE HOUSEWIVES

La actriz Felicity Huffman, involucrada en el escándalo de admisiones a universidades estadounidenses, salió de la cárcel, el viernes, 48 horas antes de que finalizara su condena de 14 días.

La liberación de la estrella de "Desperate Housewives" estaba prevista para el 27 de octubre. Una portavoz de la institución carcelaria hizo mención de una política que permite la liberación anticipada si la fecha prevista originalmente cae en fin de semana.

Huffman, de 56 años, nominada al Oscar, se entregó a las autoridades de la Institución Correccional Federal en Dublín, California, el 15 de octubre.

Huffman se declaró culpable de conspiración relacionada al pago de un soborno de $ 15.000 para que se cambiaran secretamente las respuestas de su hija en el examen de ingreso a la universidad.

La actriz figura entre 52 padres acusados de participar en un fraude con un consultor de admisiones universitarias para llevar a sus hijos a instituciones como Yale, Stanford y la Universidad del Sur de California.

PENTATONIX XMAS

Pentatonix anunció su nuevo álbum de Navidad que se titula "The Best of Pentatonix Christmas".

El trabajo discográfico del quinteto incluye 15 de sus canciones más conocidas de navidad, con colaboraciones de Kelly Clarkson y Jennifer Hudson y alguna que otra sorpresa.

En el álbum también aparece un dúo con Whitney Houston en "Do You Hear What I Hear?" con una grabación de la recordada artista.

CATS

Taylor Swift y el compositor británico Andrew Lloyd Webber escribieron una nueva canción para la adaptación cinematográfica del musical "Cats", que interpretará la bailarina Francesca Hayward en la muy esperada película.

"Beautiful Ghosts" también será cantada por Swift, quien interpreta a Bombalurina en su primer papel en el cine, en los créditos finales.

"Cats", que llega a los cines en diciembre, se basa en el musical de Lloyd Webber e incluye en su reparto a Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jennifer Hudson y Rebel Wilson.

"Cats", basado en poemas de T.S. Eliot, que debutó en Londres en 1981, se convirtió en uno de los espectáculos de más larga duración en el West End y Broadway.

THE GREAT BEYOND

Y un 28 de octubre, 1997, el baterista de R.E.M. Bill Berry abandonó la banda después de 17 años para convertirse en agricultor.