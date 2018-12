EE.UU.: La actriz Sondra Locke muere a los 74 años

La actriz estadounidense nominada al Óscar Sondra Locke falleció de cáncer el pasado 3 de noviembre a los 74 años en California, según confirmó el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Medios especializados informaron el jueves en la noche del deceso de la actriz que padecía cáncer de mama y de hueso.

Locke se sometió a una mastectomía doble en 1990. Su autobiografía "Lo bueno, lo malo y lo muy feo: un viaje de Hollywood" ( "The Good, the Bad, and the Very Ugly - A Hollywood Journey") se publicó en 1997.

Protagonizó recientemente con Keith Carradine en el drama de Alan Rudolph "Ray Meets Helen".

Era conocida también por su relación personal y profesional con Clint Eastwood. Había nacido en 1944. Fue nominada al Óscar como mejor actriz de reparto en su primera película por su papel en la adaptación de la novela de Carson McCullers "El corazón es un cazador solitario" (The Heart is a Lonely Hunter) en 1968.

"Nunca había estado en un rodaje", dijo Locke a la Variety en 1978, "pero fue como llegar a casa".

En 1976 Locke tuvo un giro en su carrera cuando interpretó a la compañera de Eastwood en "El fugitivo Josey Wales" ("El fuera de la ley").

Tras unos 13 años de relación profesional y personal, Eastwood y Locke, se separaron en 1989. La ruptura estuvo marcada por batallas legales.

Le sobrevive su esposo Gordon Anderson.

(Con información de AFP y Reuters)