López Obrador alude a concesiones migratorias para desactivar disputa comercial de EE.UU.

El presidente de México insinuó el sábado que su país podría restringir los controles migratorios para desactivar la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los bienes mexicanos, y dijo que esperaba "buenos resultados" de las conversaciones planeadas en Washington la próxima semana.

Trump dijo que aplicará las tarifas el 10 de junio si México no detiene el flujo de inmigración ilegal, en gran parte de Centroamérica, a través de la frontera entre EE.UU. y México. Su ultimátum afectó los activos financieros mexicanos y las acciones globales melladas.

En una conferencia de prensa en el puerto de Veracruz en el Golfo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que una delegación encabezada por su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se reunirá con funcionarios de los Estados Unidos en Washington el miércoles, explicará lo que México se ha comprometido a abordar problema.

"Lo principal es informar sobre lo que ya estamos haciendo en el tema de la migración, y si es necesario, reforzar estas medidas sin violar los derechos humanos", dijo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló con su homólogo mexicano por teléfono el viernes, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, que viaja con Pompeo en Berna, Suiza. Ortagus dijo que el departamento no comenta los detalles de las conversaciones diplomáticas.

La amenaza de Trump es la prueba de política exterior más grande hasta la fecha para López Obrador y una gran orden para las autoridades mexicanas que luchan no solo por contener la migración sino también por combatir la violencia de pandillas.

La economía de México depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos y se contrajo en el primer trimestre. Según el plan de Trump, los aranceles estadounidenses que podrían subir hasta un 25% este año, amenazan con causar daños importantes a amplias franjas de la economía.

López Obrador dijo que México no participaría en ninguna guerra comercial con Estados Unidos, pero señaló que su gobierno tenía un "plan" en caso de que Trump aplicara las tarifas para garantizar que el país no estuviera empobrecido. No dio detalles del plan.