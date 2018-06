Líderes europeos reunidos en Bruselas tratan desavenencias sobre migración

Más de la mitad de los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas el domingo para lidiar con una resurgente crisis política sobre la migración que amenaza con dividir al bloque.



Los 16 jefes de gobierno y estado están respondiendo alarmados por las crecientes desavenencias no solo entre los 28 miembros de la UE, sino también dentro del propio gobierno alemán, el bloque más poderoso.



A medida que aumentan las tensiones entre Roma y París, así como entre Roma y Berlín, las conversaciones de alto nivel están diseñadas para ayudar a despejar el aire pesado para una cumbre completa previamente programada de todos los líderes de la UE el jueves y el viernes.



Pero la canciller alemana, Angela Merkel, admitió que "no se alcanzará ninguna solución" sobre el problema general de la migración en cualquiera de las cumbres.



Esto a pesar de una fuerte disminución en la llegada de inmigrantes desde su pico en 2015, cuando más de un millón de solicitantes de asilo sirios y otros ingresaron al bloque.



Los acontecimientos políticos en Italia, un importante punto de aterrizaje de migrantes, y en la rica Alemania, su principal destino, han recuperado la crisis política de la UE.



Desde que asumió el cargo hace varias semanas, el nuevo gobierno populista de Italia se ha negado a admitir barcos de rescate de bandera extranjera repletos de cientos de migrantes.



Después de rechazar el Acuario, que más tarde atracó en España, Roma juró el sábado bloquear el Lifeline, un barco caritativo alemán con más de 230 personas a bordo.



Reflejando la ira popular por el fracaso de los Estados miembros de la UE durante años para asumir una mayor carga migratoria, Roma se ha comprometido a no aceptar a un solicitante más de asilo.



La postura de Italia ha aumentado la tensión tanto con Alemania como dentro del gobierno de coalición de Merkel, con diplomáticos de la UE que dicen que la mini cumbre es para ayudar a "salvar" a la canciller.



Con una reacción populista sobre su política inicial de puertas abiertas hacia los solicitantes de asilo, Merkel salió debilitada en las recientes elecciones.



Ahora que enfrenta una crisis política, el nuevo ministro del Interior de Merkel, Horst Seehofer, le ha dado hasta fines de junio para encontrar un acuerdo europeo para frenar a los recién llegados.



Si eso falla, se comprometió a ordenar a la policía fronteriza que devuelva a los migrantes, lo que significa que muchos probablemente tendrán que regresar a Italia.



- La "arrogancia" de Macron -



Bajo las llamadas reglas de Dublín, los solicitantes de asilo deben ser procesados en el país donde llegan por primera vez, a menudo países mediterráneos como Italia, Grecia y España.



Los líderes de la UE en diciembre pasado fijaron el final de junio como fecha límite para reformar las reglas mediante el establecimiento de un mecanismo permanente para reubicar a los solicitantes de asilo en todo el bloque.



Con tales reformas difíciles de alcanzar, Merkel ahora está presionando para acuerdos bilaterales, trilaterales y multilaterales.



Merkel también consiguió que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, asista a la mini cumbre al decirle que las conclusiones escritas previamente habían sido retiradas, dijeron funcionarios italianos.



El borrador de conclusiones incluyó llamadas para acelerar los retornos a los países que tienen la tarea de procesarlos, como Italia.



El sábado, Roma acusó al presidente francés, Emmanuel Macron, de "arrogancia" por rechazar migrantes en la frontera franco-italiana y minimizar el problema de Italia.



El Defensor del Pueblo de los derechos humanos de Francia, Jacques Toubon, también criticó la respuesta francesa a la crisis de Acuario, y dijo al periódico Journal du Dimanche que a los inmigrantes se les debería haber permitido ingresar al país.



Macron y el primer ministro español, Pedro Sánchez, que están en Bruselas el domingo, también propusieron centros cerrados en los países de destino para mantener a los solicitantes de asilo hasta que se procesen los reclamos.



Diplomáticos y fuentes de la UE dijeron que las conversaciones, que comenzarán a las 3 pm (1300 GMT), también abordarán cómo fortalecer las fronteras externas del bloque, donde existe consenso.



Los acuerdos de cooperación de la UE con Turquía y Libia, los principales países de tránsito, han reducido drásticamente, al menos por ahora, el flujo de migrantes a Europa desde 2015.



Los líderes también debatirán las propuestas de centros de recepción fuera del bloque para separar a los auténticos refugiados de guerra de los migrantes económicos, que pueden ser enviados a sus hogares.



Pero con los temores de nuevas oleadas de inmigrantes en el futuro, los diplomáticos advierten que el estancamiento de la reforma del asilo podría destruir el sistema Schengen de viajes sin fronteras de la UE.



"La situación es arriesgada", dijo un diplomático.



Para completar los 16 líderes, dijeron funcionarios de la UE, se encuentran los de Austria, Grecia, Malta, Bulgaria, Bélgica, los Países Bajos, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Luxemburgo.



Seehofer se alió con el canciller austríaco de línea dura, Sebastian Kurz, cuyo país el 1 de julio reemplaza a Bulgaria por seis meses consecutivos en la presidencia de la UE.



Los líderes de línea dura de Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia se mantienen alejados, ellos por años se han opuesto a la migración.