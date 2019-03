McConnell bloquea resolución que pedía publicación completa de informe de fiscal especial

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, de Kentucky, bloqueó el lunes una resolución que pedía la publicación completa del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016, y la posible colusión entre el gobierno ruso y la campaña presidencial de Donald Trump.

El portal de noticias, The Hill, informa que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, pidió el consentimiento unánime para la resolución no obligatoria, la cual fue aprobada antes en la Cámara de Representantes por 420 votos a 0, luego de que Mueller presentara el informe sobre su investigación el viernes.

"Sea o no que usted sea partidario del presidente Trump...no hay una buena razón para no hacer público este informe", dijo Schummer en el pleno del Senado. "Es un pedido sencillo de transparencia, Nada más, ni nada menos", señaló.

McConnell sin embargo se opuso a la moción indicando que el fiscal general William Barr está trabajando con Robert Mueller para determinar qué partes del informe pueden ser publicadas y cuáles no, reseña The Hill.

"El fiscal especial y el Departamento de Justicia deben ser permitidos a terminar su trabajo de manera profesional", dijo McConnell. "Hasta la fecha, el fiscal general ha cumplido sus compromisos con el Congreso. Uno de ellos es que intenta publicar tanta información como sea posible", agregó.

Según las reglas del Senado, cualquier senador puede tratar de hacer aprobar o poner a votación un proyecto de ley, resolución o nominación, pero al mismo tiempo, cualquier senado puede bloquear la propuesta.

Mueller entregó el viernes su informe final al Departamento de Justicia, tras dos años de investigación. El domingo, Barr envió a los Comités Judiciales de la Cámara Baja y el Senado una carta de cuatro página donde destacó los principales descubrimientos de la pesquisa.

Según la carta, Mueller no descubrió evidencia de que la campaña de Trump conspiró o coordinó con el gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016.

La carta del fiscal general también decía que Mueller no determinó si Trump obstruyó o no la justicia en la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones. Pero, indica que Barr y el vicefiscal general Rod Rosenstein, luego de revisar el informe de Mueller, determinaron que no había evidencia suficiente como para un cargo de obstrucción de la justicia.

Barr dijo separadamente a los legisladores que está trabajando con Mueller para determinar qué partes del informe deben o nó ser publicadas.

Schumer respondió a la objeción de McConnell, indicando que la resolución no decía que el informe debía ser publicado "de inmediato", sino que debía ser publicado.

"Estoy como confundido por el razonamiento del líder de la mayoría sobre esto, porque eso no está incluido en esta resolución", afirmó.

McConnell respondió que el presidente ha tenido que esperar dos años mientras se llevaba a cabo la investigación y que "no era razonable dar al fiscal especial y al Departamento de Justicia un poquito más e tiempo para completar su revisión de manera profesional y responsable".