Kevin Spacey se declara no culpable de abuso sexual a adolescente

Kevin Spacey compareció ante corte de Massachusetts el lunes donde enfrenta un cargo de abuso sexual según el cual tocó en forma inadecuada a un muchacho adolescente en un bar en la isla de Nantucket en 2016. Se declaró no culpable, pero el juez fijó su próxima fecha de corte el 4 de marzo.

Pero primero, Spacey se enfrentó a una gran cantidad de cámaras de la prensa, lo que había estado evitando durante más de un año, tanto al entrar como al salir del juzgado.

El actor, dos veces ganador del Oscar, ha dicho en documentos judiciales que se declararía inocente de un cargo de agresión indecente y mal trato.

Llegó a la pequeña sala del tribunal atascado con gente de los medios de comunicación, vestido con un traje, corbata y chaleco, con aspecto cansado y sin sonreír. Specey se mantuvo en silencio.

El juez Thomas Barrett le ordenó que no tuviera contacto con su acusador o su familia, y fue liberado. También dictaminó que Spacey no tenía que presentarse personalmente para la audiencia de marzo, ya que estaba obligado a presentarse para el procedimiento del lunes.

La acusación de Spacey por el cargo se produce más de un año después de que la ex presentadora de televisión de Boston Heather Unruh, acusara a la ex estrella de "House of Cards" por agredir sexualmente a su hijo, entonces de 18 años, en el abarrotado bar restaurante del Club Car, donde el adolescente trabajaba como ayudante de camarero en el verano de 2016.

Al entrar y salir de la corte, Spacey caminó frente a un ruidoso grupo de reporteros y fotógrafos, pero dentro de la corte no hubo drama.

Spacey, quien fue acusado bajo su apellido real de Fowler, salió de la corte para enfrentar una multitud de reporteros, fotógrafos y cámaras de televisión de todo el mundo que se habían reunido fuera del pequeño Tribunal de Distrito de Nantucket horas antes de la acusación.