Justin Bieber: fama, drogas y depresión

JUSTIN BIEBER

Justin Bieber ha estado hablando sobre lo que, dice, fue su adicción a las drogas.

Bieber, de 25 años, ha escrito en las redes sociales sobre su lucha con la depresión, las drogas y la fama, pero entró en detalles por primera vez en una serie documental sobre su vida.

Bieber dijo que comenzó a usar marihuana a los 13 años, edad a la que saltó a la fama en Canadá. Pronto se trasladó a otras sustancias, como éxtasis, hongos psicodélicos, píldoras y alcohol.

El documental de 10 partes en YouTube narra la realización del primer álbum de Bieber en cuatro años.

Bieber se retiró abruptamente de su gira mundial "Purpose", en 2017, argumentando que necesitaba descansar.

El nuevo álbum de Bieber, "Changes", saldrá el 14 de febrero, seguido de una gira por América del Norte a partir de mayo.

1917

El drama de la Primera Guerra Mundial "1917" fue el gran ganador de los BAFTA, el domingo, al obtener siete premios, incluida mejor película y director para Sam Mendes.

Los principales premios de cine de Gran Bretaña fueron criticados con el hashtag #BaftasSoWhite.

JOKER

Joaquin Phoenix, mejor actor por "Joker", abordó el tema directamente en su discurso de aceptación. Renee Zellweger ganó el premio a mejor actriz por su interpretación de Judy Garland en "Judy".

THE IRISHMAN

Fue una noche frustrante para "The Irishman", de Netflix, el drama de Martin Scorsese nominado en 10 categorías pero que se fue con las manos vacías.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Brad Pitt fue elegido mejor actor de reparto por "Once Upon a Time ... in Hollywood", de Quentin Tarantino, el único BAFTA de esa película que tuvo 10 nominaciones.

Después de haber visto todas las nominadas a mejor película, nuestra favorita a llevarse el Oscar, el 9 de febrero es, precisamente, la de Tarantino.