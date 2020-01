Disputa sobre las reglas marcó el primer día completo del juicio político ¿Qué sigue?

Lo más destacado de la sesión del martes y lo que se avecina a medida que los senadores realizan solo el tercer juicio político de un presidente:

McConnell se retractó

Una propuesta del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, habría impuesto un apretado calendario de dos días para abrir los argumentos de cada lado. El plan, una aparente oferta de McConnell para que el juicio avance rápidamente, también habría obligado a los senadores a votar afirmativamente para considerar la evidencia compilada por la Cámara durante sus procedimientos de juicio político.

La propuesta provocó protestas inmediatas de los demócratas, y algunos republicanos dieron a conocer sus preocupaciones en privado durante un almuerzo republicano. Argumentaron que el plan inicial habría ayudado a los demócratas a elegir a los republicanos para expresar su testimonio en plena noche.

McConnell agregó rápidamente un día adicional para abrir argumentos y estipuló que las pruebas de los procedimientos de la Cámara se incluyan en el registro.

De europa, un tweet presidencial

Trump, que asistió a una conferencia de líderes mundiales en Davos, Suiza, dejó en claro sus sentimientos sobre el juicio político. "¡LEA LAS TRANSCRIPCIONES!", Tuiteó desde el extranjero. El tuit se refería a una transcripción aproximada de la llamada telefónica de Trump en la que le pidió al nuevo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy "un favor".

La llamada provocó la queja de un denunciante que condujo a una investigación que culminó con una votación en la Cámara para acusar a Trump de un cargo de abuso de poder por presionar a Ucrania para investigar al rival demócrata Joe Biden mientras retiene la ayuda militar de Ucrania. La Cámara también votó para acusar a Trump por un cargo de obstrucción al Congreso.

Senado bloquea intentos demócratas

El líder demócrata del Senado Chuck Schumer de Nueva York ofreció la primera enmienda a las reglas: una propuesta para emitir una citación a la Casa Blanca para "todos los documentos, comunicaciones y otros registros" relacionados con el asunto de Ucrania. En un preludio a otras solicitudes demócratas, los republicanos rechazaron de inmediato la enmienda de Schumer sobre una votación de 53-47, en la línea del partido. Los republicanos derrotaron una serie de otras mociones demócratas en idénticas votaciones de partido mientras los senadores debatían hasta altas horas de la noche.

Acusaciones de encubrimiento

En medio de los partidarios, los fiscales y los abogados de la Casa Blanca ofrecieron argumentos iniciales. El representante Adam Schiff, demócrata de California, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara y fiscal principal, dijo que el paquete de reglas propuesto por McConnell era "un proceso para un juicio fraudulento" y un "encubrimiento".

Schiff y otros demócratas citan la transcripción de la Casa Blanca como evidencia de la campaña de presión política de Trump sobre Ucrania, aunque el presidente describe repetidamente la llamada como "perfecta".

Sin crimen, sin ofensa

El equipo legal de Trump no disputa sus acciones en la llamada del 25 de julio. Pero el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, el abogado principal del presidente, dijo que los cargos contra el presidente no equivalen a delitos imputables y que Trump no cometió ningún delito. También dicen que no hay evidencia de que la ayuda a Ucrania esté vinculada a una solicitud de investigación de Biden y su hijo Hunter, ex miembro de la junta de una compañía de gas ucraniana.

Evitar un circo del senado

"Solo porque los procedimientos de la Cámara fueron un circo no significa que el juicio del Senado deba serlo", tuiteó el senador Lamar Alexander, republicano por Tennessee. Apoya celebrar una votación después de escuchar los argumentos de ambas partes para determinar si el Senado debe considerar testigos o documentos adicionales.

¿Qué sigue?

Se esperan más escaramuzas legales el miércoles, y los abogados de la Casa Blanca pueden moverse para pedir que se desestime el caso, aunque no estaba claro si planeaban buscar esa opción. Algunos republicanos han dicho que se opondrían a un voto de destitución.

En ausencia de otro retraso inesperado, es probable que se reanuden los argumentos iniciales de ambas partes.