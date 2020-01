Juicio a Trump hacia su etapa final

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: CONGRESO POLÍTICA

INTRO TEXT: La Cámara de Representante de Estados Unidos se prepara para enviar, esta semana, los artículos o cargos de los que se le acusa al presidente Trump, en el marco de su juicio político. Así lo afirmó la demócrata Nancy Pelosi, presidenta del cuerpo legislativo. Jorge Agobian tiene los detalles.

INTRO SLUG: Juicio a Trump entrará en su etapa final

LIST NAMES / TIMES:

0:11-0:16

Nancy Pelosi

Pdta. Cámara de Representantes EE.UU.

0:53-0:57

Mitch McConnell

Líder mayoría republicana Senado EE.UU.

[[TRT= 1:36]]

[[OUTCUE: Jorge Agobian, VOA, Washington]]

//TV STORY//

Esta semana podría empezar, en el Senado, el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump...

...Y así están las expectativas de los demócratas:

((Nancy Pelosi

Pdta. Cámara de Representantes))

"El presidente está acusado de por vida, independientemente de cualquier habilidad de juego por parte de Mitch McConnell. // No hay nada que el Senado pueda hacer para borrar eso".

((The president is impeached for life, regardless of any gamesmanship on the part of Mitch McConnell. // There is nothing the Senate can do to ever erase that))

Todo depende de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien prometió enviar el caso al Senado, esta semana, tras resistirse a hacerlo desde diciembre.

¿Una de las razones? Pelosi quiere asegurarse de que el Senado, de mayoría republicana, permita escuchar nuevos testimonios, entre ellos, el del exasesor de seguridad nacional John Bolton.

((Nancy Pelosi

Pdta. Cámara de Representantes))

"No hemos eliminado la posibilidad de citar y seguir adelante con Bolton".

(("We haven't eliminated the possibility of ever subpoenaing and going forward with Bolton"))

El líder de la mayoría republicana del Senado, por su parte, ha prometido tener una rápida conclusión del proceso, al que se ha opuesto por considerarlo parcializado.

((Mitch McConnell

Líder mayoría republicana Senado EE.UU.)) ((01-06-2020))

"Miren, se supone que el Senado es la cámara donde las pasiones partidistas sobrecalentadas dan paso a un juicio sobrio".

((Look, the senate is supposed to be the chamber where overheated partisan passions give way to sober judgment))

Trump fue acusado, en la Cámara, por abuso de poder, al supuestamente presionar a su par ucraniano para que abriera una investigación en contra de su rival demócrata Joe Biden, y por obstruir las labores del Congreso, durante la investigación.

Pero desde que comenzó el proceso, y hasta ahora, el presidente solo ha repetido:

((Tweet Donald Trump)) ((01-13-2020))

"¡Fue la caza de brujas más injusta en la historia del Congreso!"

(( It was the most unfair witch-hunt in the history of Congress!))

Trump es el tercer presidente estadounidense sometido a un juicio en el Senado, donde sus predecesores han salido victoriosos.



Jorge Agobian, VOA, Washigton.