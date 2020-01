Guanipa, número dos de Guaidó en el Parlamento: "No caracterizamos adecuadamente al régimen de Maduro"

El presidente encargado de Venezuela y líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, continúa el miércoles su gira por Europa, donde está recibiendo el apoyo de políticos de la región a un año de haber asumido la misión de intentar un cambio en la nación sudamericana sumida en la crisis.

Antes de viajar primero a Colombia, y luego a Europa, Guaidó transfirió legalmente sus facultades a Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos, un legislador de 55 años, elegido por el estado Zulia, el de mayor densidad poblacional del país, que vivió en la clandestinidad en los últimos tres meses bajo amenaza de cárcel del poder judicial leal l presidente en disputa Nicolás Maduro.

La Voz de América conversó con Guanipa, número dos de Guaidó en el Parlamento, acerca de los desafíos del gobierno encargado y sobre la actual situación del país.



Formado como abogado y pilar de la fundación del partido humanista Primero Justicia, habló a la VOA de la posibilidad de acciones militares contra grupos terroristas en el país y de negociaciones con Nicolás Maduro.

Guanipa hizo votos porque la presión internacional permita concretar elecciones presidenciales y de renovación del Parlamento con un poder electoral renovado y “fiable”.

VOA: ¿La bancada leal a Juan Guaidó está desplazada de facto en el Parlamento? El accionar de Luis Parra y sus diputados parece estarse concretando, sigue dando pasos.

“Realmente la nuestra no solo es una bancada, es la representación genuina de la Asamblea Nacional", responde Guanipa.

“En efecto, han impedido nuestro funcionamiento en el Palacio Federal Legislativo, pero insistiremos porque es nuestra responsabilidad. Para el martes 28 (de enero) hemos pedido a los ciudadanos de Caracas que nos acompañen en marcha hacia el palacio (sede del legislativo)", agrega.

“El señor Parra se ampara en la toma militar del palacio y en su alianza con Maduro. Tiene cero legitimidad y cero respeto. Nunca pudo conformar el quórum", afirmó Guanipa.

VOA: ¿Qué va a hacer la oposición si de facto ocurre la elección de un nuevo CNE, si se desplaza al Parlamento para abrir un camino electoral?

“Eso es absolutamente descartable. La gente sabe quiénes somos diputados. Tenemos nombre, apellido, conocimiento, trayectoria. Ves una foto de la supuesta sesión de ayer y ves a un montón de gente desconocida que no tienen cualidad para ser diputados. ¿Por qué Parra no hace una verificación nominal del quórum? Porque sencillamente no tienen mayoría ni quórum. Había 93 diputados en nuestra sesión. Con eso no van a poder", dijo Guanipa.

VOA: Insisto. ¿Qué hará la bancada pro Guaidó si la junta directiva de Luis Parra elige un nuevo Poder Electoral sin incluirlos en el debate o en las negociaciones?

“Lo que busca la falsa e inexistente directiva de Parra, demostrando su alianza con Maduro, es solicitar al ilegítimo TSJ que sustituya a la Asamblea Nacional en la designación del CNE", comenta.

“Jamás reconoceríamos ese CNE. Tuvimos la disposición de nombrar un árbitro por la vía del consenso e incluimos a la fracción del PSUV en el Comité de Postulaciones Electorales. Lo que han hecho en estos días es darle una patada a esa posibilidad e incrementar la crisis", agrega.

VOA: ¿Cómo interpreta lo ocurrido ayer (martes): la juramentación de tres diputados de parte de Luis Parra, la detención del diputado Ismael León, el allanamiento en el edificio de las oficinas de Guaidó?

“El tema de la juramentación de diputados no tiene ningún sentido, esos señores no son diputados. Son movimientos de la dictadura de Maduro para tratar de hacerse de la Asamblea Nacional y de generar en la nación una situación de desasosiego, que sienta la gente que no podemos salir de esto y que estamos entrampados y asumir un destino gris para Venezuela. Eso no va a ser así.” Nosotros vamos a dar la pelea hasta lograr que Maduro salga y vamos a iniciar la reconstrucción de Venezuela".

VOA: ¿Es posible que haya nuevas fisuras o deserciones de la oposición de cara al proceso electoral? ¿O del chavismo hacia la oposición?

“Como esta gente nunca ha logrado hacer quórum, lo que están haciendo es buscando a los ciudadanos que iban (como candidatos) en lista y los están juramentando como diputados", afirma Guanipa.

“Ayer juramentaron a tres. No tienen quórum. El chavismo tiene 55 diputados, de los cuales son efectivamente diputados 49. Ellos perdieron seis diputados. Y estos sinvergüenzas de Parra tienen diez principales y 7 suplentes. Son 66 diputados y 84 es el número para el quórum. Necesitan 20 diputados más".

"Ya la operación la hicieron y no les da resultado. Intentarán buscar más gente, pero creo que las cosas ya están definidas. Es muy lamentable que los recursos del estado se utilicen para comprar diputados", añade.

VOA: Guaidó dijo en el inicio de su gira que insistirán con la salida electoral. ¿La oposición irá a elecciones en cualquier escenario o iría ante un CNE escogido sin su participación?

“Siempre hemos optado por la vía electoral, pero demostramos el 20 de Mayo de 2018, con la farsa electoral de Maduro, que hay límites y que no podemos ir a un evento por ir".

“Muchas cosas deben ser discutidas en la unidad democrática, pero mi opinión es que solo debemos participar en un verdadero proceso electoral, con un CNE convenido, con condiciones mínimas y con elección de Presidente de la Republica y de Asamblea Nacional. En este momento se ve difícil, pero si incrementamos la presión, lo vamos a lograr".

VOA: ¿Cuán latente está la posibilidad de abstención ante una nueva elección?

“Los partidos políticos venezolanos hemos sido electoralistas, pero no podemos convenir a ir a farsas montadas con el objeto de que ganen sin votos los que usurpan el poder. Legitimar eso sería la destrucción de la esperanza de los venezolanos".

VOA: ¿Están conscientes de que hay decepción en el pueblo hacia los políticos, incluidos los de oposición? Hay menos convocatoria a las marchas o concentraciones.

“Claro que estamos conscientes. La ciudadanía tiene derecho a estar desesperada, a sentir frustración porque no se ha logrado el objetivo de sacar a Maduro y de iniciar un proceso de reconstrucción nacional", dijo.

VOA: El presidente encargado Guaidó admitió hace días errores cometidos desde enero de 2019, pero no los enumeró o especificó. ¿Cuáles fueron, a su juicio?

“Aunque no puedo hablar en nombre de Guaidó, desde mi perspectiva se generaron expectativas sobredimensionadas, fallamos en tenernos la confianza necesaria para garantizar una unidad monolítica, no caracterizamos adecuadamente al régimen de Nicolás Maduro que es una dictadura criminal que se resiste, aunque sepa el daño que le ha hecho al país".

VOA: La Fuerza Armada venezolana no parece haber respondido positivamente al llamado a colocarse del lado de Guaidó. ¿Lo harán alguna vez o se les descarta como actores de una eventual transición, al menos al Alto Mando?

“Creo que ellos sólo van a reconsiderar su posición cuando la presión nacional e internacional llegue a niveles realmente altos. Mientras tanto, han preferido disfrutar de prebendas en vez de cumplir su rol constitucional de defender a la nación y no a parcialidad política alguna".

VOA: ¿De qué utilidad será para la oposición venezolana la gira de Juan Guaidó? ¿A qué medidas prácticas se refiere cuando habla de presiones?

“Todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días ha deslegitimado más a Maduro ante la comunidad internacional. Queda totalmente desnudo, como un dictador con todas sus letras, que, además, es criminal", sostiene Guanipa.

“La gira de Guaidó es una oportunidad, en primer lugar, para incrementar apoyos y, en segundo lugar, para intensificar la presión. Esa presión tiene que ser fundamentalmente personal, contra cada una de las personas que está asumiendo posiciones contrarias al orden público, a la Constitución y a la democracia. Debe abarcar también a sus familias", agrega.

VOA: Mike Pompeo advirtió de la presencia de células del Hezbolá en Venezuela. ¿Esto acarreará acciones militares o de otra índole? ¿Las aprobaría el Parlamento venezolano?

“Todo lo que tiene que ver con el terrorismo en Venezuela está totalmente documentado, no solamente en Estados Unidos, sino también por Israel. El canciller Julio Borges visitó Israel y lo que la gente de Israel le dice es realmente preocupante", dice Guanipa.

“Es una alarma encendida no solamente en Venezuela y América, sino en el mundo entero. ¿Que eso puede traer acciones militares? Veamos cómo se desenvuelven las cosas en el transcurso de estos días, pero evidentemente que nadie puede quedar impávido ante una situación como la que está viviendo Venezuela", dijo.

VOA: ¿Cómo entiende el llamado a negociaciones para un gobierno de transición de parte de Estados Unidos? ¿Esas negociaciones se están dando? ¿Incluirán al madurismo?

“No, para nada. Esas negociaciones todavía no se están dando. Estamos hablando de la necesidad de incrementar la presión. Si lo logramos, lograremos establecer mecanismos a través de los cuales el pueblo tenga la soberanía, que pueda ir a un proceso electoral con un nuevo CNE realmente fiable y donde podamos elegir a un nuevo presidente de la República y una nueva Asamblea Nacional. Nuestra lucha es por un CNE independiente que convoque a nuevas elecciones presidenciales", concluyó Guanipa.