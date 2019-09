"Joker" genera preocupación por potenciales actos de violencia

JOKER

Las familias involucradas en un tiroteo ocurrido en una sala de cine en Colorado, en 2012, solicitaron al estudio que hizo la película "Joker" que ayude a presionar por la reforma de armas y expresaron preocupación por que la cinta que será estrenada la próxima semana pueda conducir a la violencia.

En una carta a Warner Bros, las familias de algunas de las víctimas de aquella matanza también exhortaron a la compañía a poner fin a cualquier contribución política a los candidatos que reciban dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

"Joker", protagonizada por Joaquin Phoenix como el villano de los cómics de Batman, se estrena en los cines estadounidenses el 4 de octubre.

La película ganó el primer premio en el festival de cine de Venecia en septiembre y se prevé que recaude entre 70 y 80 millones de dólares en la taquilla norteamericana en su primer fin de semana.

Warner Bros dijo el martes que siempre ha realizado donaciones a las víctimas de la violencia, incluidas las del tiroteo en Colorado.

Doce personas fueron asesinadas y 70 resultaron heridas en 2012 durante una presentación de medianoche de "The Dark Knight", también sobre el personaje Joker, en Aurora, Colorado, por un hombre armado que ahora cumple múltiples condenas de cadena perpetua.

MAC MILLER

Un hombre fue arrestado por cargos de drogas y armas como parte de una investigación sobre la muerte por sobredosis en 2018 del rapero Mac Miller, dijo la policía el miércoles, la segunda persona detenida en relación con el caso.

Ryan Reavis, de 36 años, fue arrestado esta semana en su casa en la ciudad de Lake Havasu en la línea estatal de Arizona-California. .

No fue acusado de causar la muerte del rapero.

A principios de este mes, Cameron James Pettit, de 28 años, fue arrestado en Los Ángeles por cargos federales de tráfico de drogas. Los fiscales dijeron que suministró oxicodona mezclada con fentanilo a Miller dos días antes de la muerte del músico.

No quedó claro de inmediato si los investigadores habían establecido algún vínculo entre Pettit y Reavis.

Miller, un músico de 26 años, fue encontrado sin conocimiento en su casa en el sector Studio City de Los Ángeles, el 7 de septiembre de 2018, y luego declarado muerto.

THANK YOU NEXT

Miller y la superestrella Ariana Grande fueron pareja durante unos dos años.

Grande canta afectuosamente sobre él en su sencillo "Thank you, next", refiriéndose a Miller por su nombre de pila, Malcolm.