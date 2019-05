'John Wick 3' destrona 'Avengers: Endgame' con $ 57 millones

La taquilla tiene un nuevo rey y su nombre es John Wick. La tercera entrega de la franquicia de Keanu Reeves, extremadamente violenta, ocupó el primer lugar en la taquilla de América del Norte y terminó el reinado de tres semanas de "Avengers: Endgame".

Los estudios dijeron el domingo que "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum" recaudó aproximadamente 57 de dólares millones en su primer fin de semana. No solo superó con creces las expectativas, es una franquicia que casi duplicó la apertura de la segunda película, que a su vez duplicó la apertura de la primera película de 2014.

En otras palabras, el público está creciendo exponencialmente para esta serie sobre un asesino talentoso que nunca parece tener un descanso. Esta vez, hay un precio de 14 millones de dólares en su cabeza.

Los hombres conformaron la mayoría (63 por ciento) de la audiencia de "John Wick 3" del fin de semana de apertura. El público en general dio a la película un raro A + CinemaScore, lo que indica que el boca a boca será fuerte en los fines de semana posteriores. De acuerdo con la encuesta de audiencia PostTrack de Comscore, 70 % dijo que "definitivamente lo recomendarían" a sus amigos y 21% dijo que lo verían de nuevo en los cines."Esta es la película mejor revisada de la serie hasta el momento", dijo Joe Drake, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en un comunicado. "Creemos que el boca a boca continuará impulsando negocios sólidos para la película en todo el mundo".

Internacionalmente, "John Wick 3" ganó 35.2 millones de dólares en 66 territorios.

"Avengers: Endgame" se deslizó al segundo lugar en su cuarto fin de semana con $ 29.4 millones. A nivel nacional, donde la película ha recaudado $ 711 millones, ahora es superada solo por "Star Wars: The Force Awakens" ($ 937 millones) y, a nivel mundial, con $ 2.6 mil millones, sigue siendo la segunda "Avatar" ($ 2.8 mil millones).

En su segundo fin de semana, "Pokémon Detective Pikachu" también siguió teniendo un buen desempeño, ubicándose tercero con $ 24.8 millones. Pero con la trifecta de alto rendimiento de John Wick, los Vengadores y Pikachu, no quedaron muchos espectadores para los recién llegados menos llamativos como "El viaje de un perro" y "El sol también es una estrella".

"El mercado estaba tan dominado por 'John Wick'", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios para Comscore. que "Es difícil cuando una película supera más de esta magnitud".

"A Dog's Journey" de Amblin Entertainment y Reliance Entertainment abrió en el cuarto lugar con una decepcionante taquilla de $ 8 millones. La película distribuida por Universal es una secuela del éxito de 2017 "A Dog's Purpose". Pero a diferencia de John Wick, la audiencia para esta secuela fue menos de la mitad de la primera, que se abrió a $ 18.2 millones. Pero las audiencias que sí lo hicieron le dieron un A CinemaScore, que podría apuntar hacia una permanencia a largo plazo.

Sin embargo, más decepcionante fue la adaptación para adultos jóvenes de "El sol también es una estrella", que recaudó solo $ 2.6 millones en más de 2.000 pantallas y se ubicó en el octavo lugar. Aunque con un presupuesto modesto de $ 9 millones, y con actores populares de la televisión como Charles Melton de "Riverdale" y Yara Shahidi de "Grown-ish", la película lanzada por Warner Bros. no logró conectarse incluso con el público que asistió a verla, 75% de los cuales eran mujeres. Tiene un pobre B- CinemaScore.Está muy lejos de los días del debut de "The Fault in Our Stars" de $ 48 millones en 2014, e incluso la última película basada en la novela de Nicola Yoon, "Everything, Everything", que se abrió a más de $ 11 millones en 2017."

Tan impredecible y voluble como los adultos jóvenes, también lo son las actuaciones de películas dirigidas a ese público", dijo Dergarabedian.

En versión limitada, el drama de la relación de Joanna Hogg, "The Souvenir", obtuvo buenos resultados con $ 85.851 en cuatro pantallas.

Incluso con el éxito de "John Wick", el fin de semana en sí se redujo en aproximadamente un 31% y el año, hasta la fecha, aún se encuentra en un 9% bajo, pero Dergarabedian dijo que esta es la calma antes de la tormenta. En los próximos fines de semana, los teatros verán una afluencia de posibles éxitos como "Rocketman", "Aladdin" y "Godzilla: King of the Monsters".

Ventas estimadas de boletos para viernes a domingo en los cines de EE.UU. y Canadá, según Comscore. Donde esté disponible, también se incluyen los últimos números internacionales de viernes a domingo. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum," $ 57 millones ($ 35.2 millones a nivel internacional).

2. "Avengers: Engame", $ 29.4 millones ($ 46.8 millones a nivel internacional).

3. "Pokémon Detective Pikachu", $ 24.8 millones.

4. "A Dog's Journey", $ 8 millones ($ 15.5 millones a nivel internacional).

5. "The Hustle", $ 6.1 millones.

6. "El intruso", $ 4 millones.

7. "Long Shot", $ 3.4 millones.

8. "El sol también es una estrella", $ 2.6 millones.

9. "Poms", $ 2.1 millones.

10. "Uglydolls", $ 1.6 millones.