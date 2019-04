Bolton: Presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela son "los tres payasos del socialismo"

El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció el miércoles nuevas sanciones contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en un discurso ante exiliados cubanos en Miami en el que reiteró que la actual administración estadounidense no apoya a "dictadores", ni abandonará "nunca" a los que luchan contra el comunismo.

El discurso de Bolton ante la Asociación de Veteranos de la Bahía de Cochinos es especialmente simbólico para los cubanos porque coincide con el 58 aniversario de la fracasada invasión estadounidense a la isla en 1961, que buscó derrocar a Fidel Castro.

Con duras palabras, Bolton informó que el gobierno de Donald Trump ha dado luz verde al Título III de la Ley Helms-Burton, que otorga a los estadounidenses el derecho de demandar a empresas que lucren con propiedades confiscadas por Cuba en la década de 1960.

"Hemos decidido terminar las exenciones del Título III de la Ley Helms-Burton, de una vez por todas", dijo enfático Bolton, en aparente alusión a que todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton han suspendido este acápite por temor a molestar a aliados estadounidenses y complicar las malas relaciones de larga data con La Habana.

La decisión representa un cambio drástico en más de dos décadas de la política estadounidense hacia La Habana.

Bolton anunció además otras sanciones contra la isla, -a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener al gobierno en disputa de Nicolás Maduro-, que incluyen más restricciones a las visitas de estadounidenses a la isla y establecer límites al envío de remesas familiares, fijando hasta 1.000 dólares por trimestre el monto permitido a partir de ahora.

"El régimen cubano apretó su puño y extendió sus tentáculos", dijo Bolton.

Desde hace años, el régimen cubano ha asfixiado a Venezuela y contribuyó directamente a la crisis actual para su propia ganancia y supervivencia. En este momento, La Habana continúa apuntalando (a Maduro)", expresó.

Llamó a Maduro "marioneta" de Cuba, agregando que ha usado las mismas tácticas para reprimir a la oposición: "Sabemos cuáles son las raíces de los colectivos venezolanos", dijo en referencia a grupos similares que operan en Cuba.

Aludió además a la presión que está ejerciendo Estados Unidos en el caso de Venezuela y dijo que las sanciones están siendo aplicadas "de manera transparente, agresiva y eficaz".

Expresó que lo que buscan respecto a la isla es apoyar al pueblo cubano a "promover la libertad de reunión y expresión".

Influencia maligna

Bolton aprovechó para criticar la política de acercamiento del expresidente Barack Obama hacia Cuba y aseguró que ese tiempo ya pasó.

"Trágicamente, la política equivocada de la administración de Obama ha

proporcionado al régimen cubano la cobertura política necesaria para

expandir su influencia maligna y el imperialismo ideológico a través de la

región", dijo Bolton.

Se refirió a la reciente medida que eliminó un acuerdo de la era de Obama para que peloteros cubanos se contrataran como jugadores en las Grandes Ligas. Bolton dijo que la política de Obama funcionó como "la válvula de escape que Cuba buscaba tan desesperadamente".

"Estamos de pie con los patriotas amantes de la libertad de esta región.

Estamos corrigiendo los errores, y deshaciendo el daño", dijo.

A la vez agradeció a los exiliados cubanos por su lucha por la libertad: "Cada uno de ustedes, nuestros brigadistas y miembros de la comunidad de exiliados han sido testigos de los horrores del socialismo y

comunismo".

Recordó que hace seis décadas muchos de los presentes en su discurso habían ido "a luchar voluntariamente contra los credos venenosos para liberar al pueblo cubano del reinado opresivo de Castro".

"Honraremos tu coraje y la memoria de todos que murieron al enfrentar audazmente los males del socialismo y el comunismo en este hemisferio.

Déjame ser claro: la administración de Trump nunca, nunca, nunca los abandonará".

La troika maligna

Bolton dijo que Trump se nutrió en Miami de las vivencias de los exiliados desde su campaña en 2016 para llegar a la presidencia y expresó que hoy está "orgulloso" de ofrecer apoyo a la causa.

Volvió a denominar como "la troika maligna" a los gobiernos de Miguel Díaz Canel, de Cuba; Nicolás Maduro, de Venezuela y Daniel Ortega, de Nicaragua.

Dijo que Estados Unidos está "un ciento por ciento" del lado de los luchadores por la libertad en esos tres países. Recordó que Trump canceló en junio de 2017 el acuerdo entre La Hababa y Washington para el restablecimiento de relaciones a instancias de Obama.

Bolton se refirió a las nuevas sanciones que tocan a Maduro y Ortega.



"¡Hay que pagar los precios de mercado del petróleo, no más subsidios para los comunistas dictadores! (...) Me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de Estados Unidos con este banco y prohibir su acceso a dólares estadounidenses", expresó.

Aseguró que este banco ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder. ​

Bolton reiteró el apoyo a los que luchan por la libertad en Nicaragua: "Me complace anunciar que Estados Unidos sancionará a Bancorp, el fondo de aguanieve de Ortega. Vamos por los bolsillos de la familia de Ortega, que siguen viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense".

"Las creencias ingenuas ahora han dado paso al sentido común. Ya no estamos rindiendo la libertad estadounidense en nombre de gobernanza global. Ya no estamos vendiendo a nuestros amigos para apaciguar a nuestros adversarios. Ya no estamos sacrificando los intereses de los estadounidenses de perseguir fantasías idealistas: en La Habana, Teherán o

en cualquier otro lugar", explicó.​

"Todos debemos rechazar las fuerzas del comunismo y el socialismo en este hemisferio, y en este país. Tenemos la responsabilidad de decir la verdad sobre los peligros de estas ideologías malvadas, colectivistas, el inmenso sufrimiento humano que causa, y los peligros de su propagación. Juntos, podemos terminar lo que comenzó en esas playas, en esos días famosos en abril, hace hoy 58 años", enfatizó.