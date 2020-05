Joe Biden niega acusación de agresión sexual; pide que Archivos Nacionales publiquen registros

El senador Joe Biden y probable nominado presidencial demócrata, negó el viernes por la mañana una acusación de agresión sexual de una exintegrante de su personal y dijo en un comunicado: "Esto nunca sucedió".

En su primera declaración desde que Tara Reade alegó que la agredió cuando era miembro del personal del Senado en 1993, Biden también pidió a los Archivos Nacionales que divulguen "cualquier registro de la queja que ella alega que presentó y ponga a disposición de la prensa cualquier documento de ese tipo. Si alguna vez hubo tal queja, el registro estará allí ".

Biden habló en el programa Morning Joe de MSNBC para abordar la acusación.

En su larga declaración antes de esa aparición, dijo que "las organizaciones noticiosas responsables deberían examinar y evaluar el registro completo y creciente de inconsistencias en su historia, que ha cambiado repetidamente en forma grande y pequeña".

Durante comentarios en MSNBC, Biden dijo: "Estoy diciendo inequívocamente, nunca, nunca sucedió".

Cuando el coanfitrión de "Morning Joe", Mike Brzezinski, le preguntó si su campaña había llegado a Reade, Biden dijo: "No, no la he contactado, fue hace 27 años. Nunca sucedió".

Reade le dijo a The Associated Press que mientras traía una bolsa de gimnasia a Biden en un edificio de oficinas del Capitolio en 1993, Biden la empujó contra una pared, la manoseó y la penetró con los dedos sin su consentimiento.

Ella dijo que lo recordaba sorprendido cuando se alejó y que él le dijo: "Vamos, hombre, escuché que te gustó".

Varias personas han dicho que recuerdan que ella les contó sobre un asalto o acoso y represalias mucho antes de que hiciera pública su historia, incluido una exvecina que dijo esta semana que Reade le contó sobre el asalto en 1995 o 1996.