Jimmy Carter asegura que Rusia ayudó a Trump llegar a la Casa Blanca

El expresidente Jimmy Carter aseguró el viernes que el cree que Donald Trump en realidad perdió las elecciones en 2016 y que es solo presidente porque Rusia interfirió.

Carter hizo los comentarios durante una discusión de derechos humanos en un complejo turístico en Leesburg, Virginia, sin ofrecer ninguna evidencia para respaldar su declaración.

"No hay duda de que los rusos sí interfirieron en la elección", indicó Carter. "Y creo que la interferencia, aunque aún no está cuantificada, si es completamente investigada, demostrará que Trump en realidad no ganó la elección en 2016. Él perdió la elección y fue puesto en el cargo porque los rusos interfirieron en su nombre"

La comunidad de inteligencia de EE.UU. afirmó en un reporte de 2017 que Rusia había trabajado para ayudar a Trump durante la elección y para socavar la candidatura de la opositora demócrata Hillary Clinton.

Pero las agencias de inteligencia no afirmaron si esa interferencia afectó la elecciones o contribuyeron a la victoria de Trump, y ningún evidencia ha surgido de que los votos hayan sido cambiados incorrectamente.

Deanna Congileo, una portavoz para el Centro Carter en Atlanta, dijo que Carter no estaba disponible el viernes, cuando se buscó una explicación más detallada.

El reporte del fiscal especial Robert Mueller identificó dos esquemas criminales de Rusia para interferir en la elección: hackear las cuentas de correos electrónicos de demócratas y una campaña en redes social para difundir la desinformación en línea y influir en la opinión pública.

Pero el reporte de Mueller no estableció que Rusia conspiró con ningún asociado de Trump para esos esfuerzos.

Los comentarios de Carter se dieron durante un panel de discusión en un retiro para donantes del Centro Carter, una organización que él fundó en 1982 y que ha estado al frente de los esfuerzos de monitoreo electoral en todo el mundo por décadas.

La discusión fue transmitida por CSPAN.

El moderador del panel e historiador Jon Meacham le preguntó a Carter si él creía que Trump era un "presidente ilegítimo". Carter respondió: "Basados en lo que acabo de decir, de lo cual no me puedo retractar, diría que sí":

Carter también tuvo duras críticas para Trump sobre las políticas migratorias de su administración, seguido de reportes de niños y adolescentes detenidos por la Patrulla Fronteriza con alimentos, agua y saneamiento inadecuados.

Preguntado por Meacham sobre sus puntos de vista sobre la situación en la frontera de Estados Unidos con México, Carter dijo: "Todos los días enviamos una señal vergonzosa a todo el mundo de que esto es lo que defiende el presidente del gobierno de los Estados Unidos. Y eso es tortura y secuestro de niños pequeños, separación de sus padres y privación de los que están encarcelados ".