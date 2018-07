Jefe de la UE pide a Trump que “aprecie a sus aliados”

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, respondió enérgicamente al reclamo del presidente estadounidense, Donald Trump, de que los países miembros de la OTAN no gastan suficiente dinero en defensa.

En un tweet, Tusk escribió: "Querido @realDonaldTrump. Estados Unidos no tiene ni tendrá un mejor aliado que la UE. Gastamos en defensa mucho más que Rusia y tanto como China. Espero que no tenga dudas de que esto es una inversión en nuestra seguridad, lo que no puede decirse con confianza sobre el gasto ruso y chino”.

Durante las declaraciones, ofrecidas el martes en Bruselas, Tuskpidió a Trump que recuerde la larga relación entre Estados Unidos y la OTAN, e instó al presidente a "apreciar a sus aliados, después de todo, no tiene tantos".

Antes de abordar el Air Force One el martes para viajar a una reunión con los líderes de la OTAN en Bruselas, Trump desestimó la observación de Tusk sobre la falta de aliados de EE.UU.

"Tenemos muchos aliados", dijo Trump a los periodistas. "Pero no podemos aprovecharnos de ellos. La Unión Europea se está aprovechando de nosotros".

Anteriormente el martes Trump criticó a las naciones miembros de la OTAN. El mandatario estadounidense dijo en Twitter que “EE.UU. está gastando mucho más que cualquier otro país para protegerlos. No es justo para el contribuyente estadounidense. Además de eso perdimos 151.000 millones de dólares en comercio con la Unión Europea. Nos cobran grandes aranceles y barreras”.

Desde que asumió el cargo en 2017, Trump afirmó el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los aliados de la OTAN, pero ha seguido criticando los fondos de la OTAN, argumentando que Washington está asumiendo una gran parte de la carga financiera.

Durante una manifestación la semana pasada en Montana, Trump prometió que "le diría a la OTAN: 'Tienen que empezar a pagar sus cuentas'". El presidente también dijo que los estadounidenses eran "los tontos que están pagando por todo".

La OTAN dice que Estados Unidos proveyó el 70% de los fondos para los gastos en 2017.

Los 29 miembros de la OTAN contribuyen a la organización de acuerdo al tamaño de sus economías. Los miembros de la OTAN se comprometieron en 2006 a gastar el 2% de su Producto Interno Bruto.