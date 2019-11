Jefe del Comando Sur: Maduro ha facilitado aumento "de todo tipo de actividad ilícita"

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: EE.UU. COMANDO SUR

INTRO TEXT: En entrevista con la Voz de América, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, destaca que su país tuvo un progreso importante en la interceptación de drogas durante 2019, pero advirtió los obstáculos que representa Venezuela en esta lucha regional.

INTRO SLUG: VOA ENTREVISTA A CRAIG FALLER

LIST NAMES / TIMES:

0:18-0:25

Almirante Craig Faller

Jefe Comando Sur EE.UU.

SLUG: VOA entrevista a Craig Faller

[[TRT= 2:00]]

[[OUTCUE: Jorge Agobian, VOA.]]

//

STORY:

¿Se perfila 2019 como un año récord para Estados Unidos en el combate al narcotráfico?

((Nat Sound))

((Almirante Craig Faller

Jefe Comando Sur EE.UU.))

"Lo tuvimos, tuvimos éxito. Nosotros marcamos la diferencia".

((We had it, we had success. We made a difference))

En entrevista con la Voz de América, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, resaltó la cooperación con países de la región en esta lucha.

((Almirante Craig Faller

Jefe Comando Sur EE.UU.))

"Eso es clave, entre el 40 y el 50% de nuestras presentaciones fueron asociaciones con países como El Salvador, Guatemala, Colombia, donde trabajamos juntos. Ninguna nación puede ir sola cuando se trata de la seguridad de esta región, este hemisferio es nuestro vecindario, estos son nuestros vecinos. Todos somos estadounidenses. Y una de las áreas reales de progreso, ha sido la cantidad de asociación, la manera en que otras naciones han intensificado su trabajo para obtener realmente esto, porque saben que el flujo de ese material ilícito, a través de El Salvador, también afecta su seguridad".

((Thas's key. Between 40 and 50% of our introductions were partnerships with countries like El Salvador, Guatemala, Colombia, where we work together. No one nation can go alone when it comes to the security of this neighborhood, this hemisphere of ours--it's our neighborhood, these are our neighbors. We are all Americans. And so that's been one of the real areas of progress is the amount of partnership, the amount that other nations have stepped up to really get in this because they know that flow of material through El Salvador affects their security as well))

En este combate existen obstáculos, aseguró Faller.

((Almirante Craig Faller

Jefe Comando Sur EE.UU.))

"El régimen ilegítimo de Maduro, a expensas de su pueblo, es triste, ha facilitado un aumento de todo tipo de actividad ilícita. Y eso es flujo de drogas, eso es terrorismo, es minería ilegal. Este flujo de drogas ha sido parte de eso".

(("The illegitimate Maduro regime, at the expense of his people, it’s sad, has facilitated an increase of all types of illicit activity. And that's drug flow, that's terrorism, it's illegal mining. This drug flow has been part of that"))

Estos tres componentes represetan un reto que debe ser tratado también en cooperación con la región, indicó el almirante estadounidense.

((Almirante Craig Faller

Jefe Comando Sur EE.UU.))

"Ciertamente, el tráfico ilícito de narcóticos es ahora un camino que hace que sea más difícil para todos nosotros detectar, monitorear e interceptar es otro. Los lazos con Cuba, los lazos con Rusia, los lazos con Irán y, en cierta medida, con China, son obstáculos mientras trabajan para apuntalar el régimen ilegítimo y apoyar a una nación que no es una democracia".

((Certainly the illicit narcotics traffic that is now a pathway that makes it more difficult for all of us to detect, monitor and interdict is another. The ties to Cuba, ties to Russia, the ties to Iran and to some extent China are unhelpful as they work to prop up the illegitimate regime and support a nation that's not a democracy))

El presidente en disputa Nicolás Maduro asegura que estas acusaciones representan un ataque pero que Venezuela tiene la reserva moral para enfrentar lo que llama estas arremetidas.

Jorge Agobian, VOA.