Pro-Jeb Bush "Super PAC" multado por aceptar donaciones extranjeras

La Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos multó a un Comité de Acción Política, conocidos en inglés como Super PAC, que apoyó al excandidato presidencial republicano Jeb Bush por aceptar más de 1.300 millones de dólares en donaciones ilegales de ciudadanos chinos. También multó a la compañía china que hizo la donación.

El comité de acción política Right to Rise recibió una multa de 390.000 dólares por solicitar contribuciones extranjeras durante la campaña de 2016. American Pacific International Capital, una compañía de propiedad china, recibió una multa de 550.000 dólares por hacer la donación.

La agencia federal no ha anunciado públicamente la decisión. Sin embargo el Campaign Legal Center, CLC, que presentó la queja ante la Comisión Federal de Elecciones, dio a conocer documentos de la agencia que anunciaron la multa el lunes.

Un portavoz de Right to Rise no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El grupo recaudó 121 millones de dólares para la fallida candidatura presidencial de Bush.

Las multas son las mayores de la Comisión Federal de Elecciones desde la decisión de la Corte Suprema en el caso Citizens United v. FEC en 2010, según CLC.

La decisión del alto tribunal allanó el camino para la creación de Super PAC como Right to Rise y permitió que las corporaciones y los sindicatos gastaran una cantidad ilimitada abogando a favor o en contra de los candidatos políticos.