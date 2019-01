James Ingram: un legado musical

JAMES INGRAM

Uno de los cantautores más destacados de Soul, Rhythm and Blues, y Pop falleció el martes, en Los Angeles, a los 66 años.

Hablamos de James Ingram, quien ganó premios Grammy, fue nominado al Oscar y logró éxito con las baladas "Baby Come to Me", de 1986, y "I Don't Have The Heart", de 1990.

I DON'T HAVE THE HEART

Ingram también co-escribió "PYT" (Pretty Young Thing) para Michael Jackson, con el legendario productor musical Quincy Jones, que aparece en el álbum Thriller.

En un tuit, Jones dijo que no hay palabras para transmitir cuánto le duele la noticia del fallecimiento de su baby brother James Ingram.

GREGORY HINES

El Servicio Postal de EE.UU. rindió tributo a uno de los más destacados artistas que haya tenido el país: Gregory Hines.

Hines, de un inigualable estilo de tap dancing ganó un Tony en 1992 por “Jelly’s Last Jam”.

El correo emitió una estampilla de Gregory Hines como parte de la serie de herencia afro-estadounidense.

Hines también será recordado por las escenas de baile junto a Mikhail Baryshnikov en la película "White Nights".

THE WINDMILLS OF YOUR MIND

El pasado fin de semana se fue uno de los más grandes compositores del siglo XX: Michel Legrand.

Nos vamos con una de sus muchas creaciones, una que le valió un premio Oscar a mejor canción original en 1969 "The windmills of your mind", (Los molinos de tu corazón, en francés, traducida en América Latina como Los molinos de tu mente) de la película "L'affaire Thomas Crown" en la voz del propio Michel Legrand, al piano.

De esa película se hizo un remake mediocre, en 1999, dirigido por John Mc Tiernan y protagonizado por Pierce Brosnan y Rene Russo.

"The Thomas Crown Affair", de 1968, es una joya interpretada por Faye Dunaway y el recordado Steve McQueen.