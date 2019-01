Jake Gyllenhaal es un crítico de arte en nueva película de Netflix

VELVET BUZZSAW

El actor Jake Gyllenhaal protagoniza la película de Netflix "Velvet Buzzsaw", una sátira de suspenso en la que su personaje, un crítico de arte, y otros, intentan beneficiarse del trabajo de un artista recientemente fallecido.

Gyllenhaal interpreta a Morf Vandewalt, un crítico que ve imágenes extrañas en las pinturas sobre las que está escribiendo.

La película se estrena en Netflix el viernes. Rene Russo co-protagoniza como propietaria de una galería.

BERLINALE

El abuso de poder, la opresión estatal y la lucha que enfrentan quienes buscan desafiarlo en países como Rusia, Brasil y Estados Unidos son temas clave en el Festival de Cine de Berlín de este año.

"Marighella", del director y actor brasileño Wagner Moura, que no compite, cuenta la historia de la resistencia del escritor Carlos Marighella y su muerte en 1969 a manos de una dictadura militar que derrocó a un gobierno democrático.

También se proyecta fuera de la competencia "Vice", del director estadounidense Adam McKay, sobre el vicepresidente de EE. UU. Dick Cheney.

YESTERDAY ONCE MORE

Richard Carpenter, de 72 años, es un compositor, cantante, productor y pianista ganador de tres premios Grammy que, con su hermana, Karen, grabó como los Carpenters.

Recientemente organizó, produjo y dirigió el nuevo álbum "Carpenters con la Royal Philharmonic Orchestra" en los estudios Abbey Road de Londres.

BLESS THE BEASTS AND THE CHILDREN

Entre los éxitos memorables del nuevo proyecto están "Yesterday Once More", "Hurting each other", "For all we know", "Close to you", "Superstar", "Rainy Days and Mondays, y "We’ve only just begun".