Isabel Allende recibe el Premio Nacional de Literatura de EE.UU.

La autora chilena Isabel Allende se convierte en la primera escritora en español en recibir la medalla del National Book Award, el Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos que, junto con los Premio Pulitzer, se encuentran entre los reconocimientos literarios más reconocidos en EE.UU.

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo el jueves en Nueva York, la escritora -según el diario Emol-, "se pronunció en contra del "creciente nacionalismo y racismo" en el mundo y alabó la literatura como medio para el entendimiento: "Los valores y principios que mantienen con vida a nuestra civilización están siendo atacados. Cuando escuchamos la historia de otra persona y cuando contamos nuestra propia historia comenzamos a curarnos de la división y el odio"".

Y que recibía ese homenaje ""en representación de "millones de personas" que al igual que ella llegaron a ese país "buscando una nueva vida"", publicó el medio chileno.

Allende se ganó el reconocimiento mundial cuando su primera novela, "La Casa de los Espíritus", se transformó en un bestseller. El libro surgió de una carta de despedida a su abuelo moribundo. La crisis familiar cambió su vida: su abuelo se estaba muriendo y Allende comenzó a trabajar en una carta "espiritual"; fue publicada en 1982 después de que numerosas editoriales la rechazaron. Además de catapultar su carrera, esta novela también la consagró como una fuerza feminista en el mundo literario de América Latina.

Desde entonces, Isabel Allende ha escrito más de 22 libros, entre ellos “De amor y de Sombra”, “La Isla Bajo el Mar”, “Ciudad de las Bestias” y "Las historias de Eva Luna".

​También, ha publicado obras de no ficción, tales como “Paula”, una pieza literaria que documenta la enfermedad y muerte de su hija.

En una entrevista The Associated Press, Allende afirmó: "Creo que legado es una palabra muy masculina". "No creo que las mujeres piensen mucho en términos de legado. Somos más prácticos y sabemos que las tendencias no duran demasiado. Las personas y las cosas se olvidan. Estoy muy feliz de tener tantos lectores en este momento ", dijo la autora.

"Allende eleva las historias y las vidas de las mujeres, nunca condescendiente con sus lectores o menospreciando las experiencias de sus personajes", dijo Lisa Lucas, directora ejecutiva de la National Book Foundation, en un comunicado.

"El trabajo de Allende es una prueba de que la excelencia artística y la viabilidad comercial no son conceptos exclusivos, y que las historias pensando en las mujeres no solo son un buen negocio, sino que también representan contribuciones cruciales para el panorama literario".

Allende, de 76 años, se encuentra entre los escritores de habla hispana más populares del mundo, con ventas que superan los 60 millones de copias. Sus obras se han traducido a más de 42 idiomas.

Es conocida por sus narraciones multigeneracionales y su estilo de "realismo mágico"; ella define su vida por el "amor y la violencia". En sus historias se entretejen temas personales y políticos, desde cualquier lugar desde Chile hasta el Área de la Bahía, donde Allende ha vivido desde entonces.

Sus reconocimientos incluyen una Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada en 2014, y, dos años más tarde, un premio a la trayectoria de PEN Center USA.

Ha completado más de 20 libros, a pesar de que el primero no salió hasta que cumplió 40 años. Nació en Perú, vivió en Bolivia y Beirut, cuando era niña, antes de establecerse en Chile, donde su padrastro trabajó en el cuerpo diplomático.

Allende también fue familiar de Salvador Allende, el presidente de Chile a principios de los años 70, y huyó a Venezuela después de ser derrocado en un golpe militar en 1973. Isabel Allende trabajó como columnista para el periódico venezolano El Nacional, por varios años.

La escritora ha visto su ficción como una forma de preservar la historia, y actualmente está trabajando en una novela inspirada en un acto de heroísmo del poeta chileno Pablo Neruda, durante la Guerra Civil Española, en los años treinta. Miles habían huido de España y Neruda organizó un bote para llevarlos a Sudamérica. Uno de los sobrevivientes, ahora con más de 100 años, es amigo de Allende.

Con información de AP.