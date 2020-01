VIDEO INFO

STORY NAME: VIERNES 01.10.20 – Irán y EE.UU. tema en la ONU - LAURA

INTRO TEXT: Una reunión de alto nivel tuvo lugar en el marco del consejo de seguridad de la ONU. El mantenimiento internacional para la paz y la seguridad fue el tema central, mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán dieron vida a la discusión. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

SLUG: Irán y EE.UU. tema en la ONU

===

((INTRO SUGERIDO))

((OFF))

Mientras el presidente estadounidense bajó el tono frente a las tensiones con Irán, la embajadora del país ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, insiste en que la actuación de Estados Unidos fue solo una reacción.

((SOT))

Kelly Craft

Embajadora de EE.UU. ante la ONU

"President Trump’s decision was in direct response to an escalating series of armed attacks in recent months by Iran an Iranian supported militias on US forces in interest of the region"

((TRANSLATION))

Voz de Mujer 1

"La decisión del presidente Trump fue en respuesta directa a una serie cada vez mayor de ataques armados en los últimos meses por parte de Irán, una milicia apoyada por Irán contra las fuerzas estadounidenses en interés de la región".

((STANDUP))

Mientras los miembros permanentes del consejo de seguridad declararon su compromiso con "el orden internacional basado en el derecho internacional", China no restó responsabilidad de Estados Unidos frente a las tensiones.

((SOT))

Zhang Jun

Embajador de China ante la ONU

“At present, the United States’ unilateral military adventurism has led to the tensing up of the situation in the Middle East gulf region”

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"En la actualidad, el aventurerismo militar unilateral de Estados Unidos ha llevado a la intensificación de la tensa situación en la región del golfo de Oriente Medio".

((OFF))

Después que Washington le negara la visa al canciller de Iran, su embajador ante la ONU representó a la misión y leyó un mensaje de Javad Zarif, sobre las tensiones con Estados Unidos.

((SOT))

Majid Takht Ravanchi

Embajador Irán ante la ONU

"In the case of my own country US economic terrorism has involved the strangulation of access of ordinary Iranians to food an medicine, as well as use of ilegal unilateral sanctions to give american oil a foothold in Asia”

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"En el caso de mi propio país, el terrorismo económico de Estados Unidos ha implicado el estrangulamiento del acceso de los iraníes comunes a la comida y la medicina, así como el uso de sanciones unilaterales ilegales para que el petróleo estadounidense se establezca en Asia".

((OFF))

Pese a que Estados Unidos no respondió directamente a las declaraciones, el presidente Trump anunció, previamente, el aumento de sanciones, a través del departamento del Tesoro y aseguró que solo Irán podría cambiar la situación si “enderezaban su país”, “depende de ellos, no de mi”, agregó.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.