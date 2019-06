Irán asegura que derribó un dron de EE.UU.

La Guardia Revolucionaria de Irán derribó un dron de Estados Unidos el jueves en un ambiente de creciente tensión entre Teherán y Washington por el colapso del acuerdo nuclear con las potencias mundiales, dijeron funcionarios estadounidenses e iraníes.

Ambas partes no están de acuerdo en las circunstancias en que ocurrió el incidente.

Según Irán, el avión fue derribado en su espacio aéreo. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó "la violación" de su espacio aéreo, lo que catalogó de acción "provocativa", según reportó Reuters citando a la televisión iraní.

Pero dos funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press que el hecho ocurrió en el espacio aéreo internacional sobre el Estrecho de Ormuz. Ambas versiones no pudieron contrastarse de inmediato.

El ejército de Estados Unidos denunció previamente que Irán disparó un misil a otro avión no tripulado la semana pasada en respuesta al ataque a dos petroleros cerca del Golfo de Omán. Washington culpa a Teherán del ataque a los barcos, algo que la República Islámica niega.

Estos hechos llegan en medio de la creciente tensión entre las dos naciones tras la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear entre las potencias mundiales y Teherán hace un año.

La Casa Blanca dijo por su parte que estaba al tanto de los reportes de un ataque con misiles en Arabia Saudí en medio de la campaña de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra el reino.

Irán cuadruplicó recientemente su producción de uranio enriquecido a bajo nivel y amenazó con aumentar el grado de enriquecimiento a niveles armamentísticos, en su intento por presionar a Europa para revisar el pacto de 2015.

Estados Unidos por su lado ha enviado un portaaviones a Oriente Medio y desplegó tropas adicionales a las decenas de miles de soldados que ya tiene en la región.

A ello se suman al parecer ataques contra petroleros y los hutíes lanzaron drones cargados con bombas a Arabia Saudí.

El derribo del avión no tripulado el jueves es el primer ataque directo a Estados Unidos reclamado por Irán desde el inicio de la crisis.

"No tenemos ninguna intención de ir a la guerra con ningún país, pero estamos completamente preparados para la guerra", dijo un comandante de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami, en un discurso televisado.

La Guardia Revolucionaria, una entidad paramilitar que responde solo ante el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que derribó el dron el jueves por la mañana, cuando entró en el espacio aéreo iraní en el distrito de Kouhmobarak, en la provincia sureña de Hormozgan. Kouhmobarak está a unos 1.200 kilómetros (750 millas) al sureste de Teherán y está cerca del Estrecho de Ormuz.

La agencia noticiosa estatal iraní IRNA, citando a la Guardia Revolucionaria, identificó el aparato derribado como un RQ-4 Global Hawk. Sin embargo, la Marina estadounidense también opera una variante similar llamada MQ-4C Triton.

Los funcionarios estadounidenses dijeron a la AP que los iraníes dispararon misiles tierra-aire contra el dron y que el incidente ocurrió en el espacio aéreo internacional sobre el Estrecho de Ormuz. El paso es una estrecha entrada al Golfo Pérsico por la que transita el 20% de la producción mundial de petróleo.

(Con información de AP y Reuters)