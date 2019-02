¿Quiénes son los invitados especiales al discurso sobre el Estado de la Nación?

Cada año, el presidente de Estados Unidos da un discurso a la nación sobre la situación en la que se encuentra su país. Este año, la cita será este martes, en la que se espera que el mandatario estadounidense, Donald Trump, hable en medio de la disputa que se encuentra con los demócratas para la construcción del muro y la crisis que enfrenta Venezuela.

Más allá del ámbito político, en la reunión no puede faltar las curiosidades y uno que otro invitado especial. La Voz de América hizo un conteo de algunos invitados especiales que, seguro, marcarán la diferencia.

Por el contexto en el que vive Venezuela, uno de los invitados más importantes será ​Carlos Vecchio, el representante diplomático del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, invitado por el senador Marco Rubio.

​La congresista demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, invitó a la colombiana Ana María Archila, conocida por refutarle en un ascensor, al senador Jeff Flake su voto por Brett Kavanaugh para asumir el cargo de magistrado de la Corte Suprema, tras ser acusado de abuso sexual.

La líder demócrata, Nancy Pelosi, también hizo lo suyo. Según una lista provista por su oficina, estarán presentes miembros de los servicios de personas transgénero y de la Red de Defensa Legal de OutServe-Servicemembers y SPART. Jeremy Butler, director de operaciones de los veteranos de Estados Unidos de Irak y Afganistán.

Entre los políticos, se encuentran Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata; la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, la vicegobernadora de Nueva Jersey, Sheila Oliver y la líder de la mayoría en el Senado del estado de Nueva Jersey, Loretta Weinberg.

Fred Guttenberg, el padre de Jaime Guttenberg, una víctima del tiroteo de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas; Mattie Scott, el presidente de San Francisco Brady Campaign y Charlie Mirsky, cofundador y director político de March For Our Lives.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles y José Andrés, el chef que regaló comidas a los trabajadores federales durante el cierre de gobierno. Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, entre otros.

​Amy Klobuchar, la senadora de Minessota, dijo que su invitada es Nicole Smith-Holt, "madre de Alec, una maestra de restaurantes de MN que lamentablemente murió cuando el costo de la insulina se disparó y tuvo que racionarla. Nicole y yo queremos que el presidente tome medidas sobre drogas de Rx, como aprobar mis facturas para bajar los precios, no solo la retórica".

​Martha McSally, senadora de Arizona, estará acompañada por Isaiah Acosta, un niño que nació con órganos invertidos y sin mandíbula y es la inspiración de muchos: "Me siento muy honrada de tener a Isaiah Acosta como mi invitado de #SOTU. Su música y su historia han inspirado a personas de todo el mundo a abrazar sus diferencias y las de otros, y a ver más allá de sus desafíos y barreras en la vida".

​La senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts anunció que estará con Sajid Shahriar: "será mi invitado de #SOTU. Es un trabajador federal y líder sindical de MA que estuvo 35 días sin paga durante el #TrumpShutdown. Los trabajadores del gobierno como Sajid no deben usarse como fichas de negociación. Se merecen algo mejor".

​Según medios puertoriqueños, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares asistirá al discurso por invitación del líder demócrata del Senado, Charles Schumer.

Otras invitadas son Albertina Contreras y Yakelin García, quienes fueron separadas en la frontera bajo la política de 'tolerancia cero', y también el jefe de la Patrulla Fronteriza, Manuel Padilla. También, estarán presentes Victorina Morales y Sandra Díaz, indocumentadas que trabajaron para la Organización Trump.

Los de Trump

Por parte de la Casa Blanca, los peculiares invitados comienzan por Joshua, un niño amante de la ciencia y la historia, pero ha sufrido de acoso en la escuela, en Wilmington, Delaware gracias a su apellido: Trump, lo que lo ha convertido en uno de los curiosos invitados de la Casa Blanca para la noche del martes.

Otro de los invitados, por parte de la Casa Blanca será Judah Samet, un sobreviviente del Holocausto que estuvo también en el tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh.

Grace Eline es otra de las invitadas; a los 9 años de edad, se le diagnosticó Germinoma, un tumor cerebral de células germinales, y en mayo de 2018, Grace comenzó el tratamiento del cáncer; hoy, no muestra evidencia de la enfermedad y quiere ayudar a otros niños que luchan contra el cáncer.

Estarán Debra Bissell, Heather Armstrong y Madison Armstrong. Según la publicación de la Casa Blanca, Gerald y Sharon David de Reno fueron trágicamente asesinados en su hogar en Nevada por un inmigrante ilegal en enero de 2019 afectando a la hija de David, Debra, su nieta Heather y su bisnieta Madison.

También estarán Matthew Charles, primer prisionero liberado como resultado de The First Step Act.; Elvin Hernández, un agente especial de la Unidad de Trata de Personas de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional. Tom Wibberley, el padre de Navy Seaman Craig Wibberley, entre otras personalidades.