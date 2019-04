Investigadores de Mueller dicen que reporte final contiene información perjudicial

Algunos investigadores de las averiguaciones de casi dos años a la campaña presidencial del presidente Donald Trump en 2016 afirmaron que las conclusiones de un reporte entregado por el fiscal especial Robert Mueller son más perjudiciales para el presidente de lo que ha sido sugerido por el fiscal general William Barr, reportaron el New York Times y el Washington Post el miércoles.

Barr publicó un resumen de cuatro páginas el 24 de marzo sobre el reporte de Mueller sobre las alegaciones de que la campaña de Trump confabuló con Rusia para influenciar las elecciones a favor de Trump. Barr afirmó que el equipo de Mueller no encontró evidencia de que Trump, o algún asociado de su campaña conspiraron o coordinaron con Rusia. El fiscal general también dijo que Mueller no concluyó que el presidente ilegalmente interfirió con la investigación, pero agregó que él tampoco estaba exonerado. Barr indicó que él y el vicefiscal general Rod Rosenstein decidieron que no había suficiente evidencias para acusar a Trump de obstrucción de la justicia.

Pero el New York Times y el Washington Post reportaron que los investigadores de Mueller le han dicho a asociados que Barr falló en adecuadamente presentar los hallazgos de la investigación. El Post indicó que miembros del equipo de Mueller creen que la evidencia que ellos recolectaron en la obstrucción es “alarmante y significativa”. El Times señala en su reporte que a los investigadores les preocupa que debido a que el resumen de Barr fue la “primera narrativa” de las conclusiones del equipo, las opiniones del público se fijarán en torno a éstas antes de que el reporte final sea publicado.

Trump, un crítico de la investigación de Mueller, continuó atacándola el jueves.

“Según una encuesta, a pocas personas parece importarles la farsa sobre la colusión rusa, pero algunos demócratas están luchando duro para continuar la cacería de brujas viva”, indicó en Twitter. “Deberían enfocarse en las legislaciones o, incluso mejor, una investigación de cómo la ridícula ilusión de colisión comenzó ¡tan ilegal”, agregó.

El fiscal general Barr ha dicho que planea publicar el reporte a mediados de abril después de que él y su equipo redacten cualquier información sensible, como el testimonio de gran jurado. Pero el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, votó el miércoles siguiendo las líneas partidistas para autorizar al presidente del comité Jerrold Nadler emitir citaciones para obtener una copia completa del reporte final de Mueller y su evidencia.

“No hay nada que podremos nunca dar a los demócratas que los hará felices”, indicó Trump. “¡Este es el mayor nivel de acoso presidencial en la historia de nuestro país”

Numerosos legisladores, tanto republicanos como demócratas, han pedido la publicación del reporte de Mueller, incluyendo el jueves al senador republicano Charles Grassley de Iowa.

A pesar de que Trump le dejó a Barr la decisión de si publicar o no el reporte completo, se espera que el presidente invoque lo que se conoce como privilegio ejecutivo en algunas partes de documentos que otros comités del congreso están buscando como parte de su investigación a la administración. Eso ha preparado el escenario para una confrontación entre los demócratas en el Congreso y la Casa Blanca, elevando el espectro de que la situación a la larga termine ante la Corte Suprema de EE.UU.