Abogados de Trump quieren que se rehúse a entrevista con Mueller

Abogados del presidente Donald Trump le han recomendado no aceptar una entrevista con el fiscal especial que investiga la posible colusión entre Rusia y su campaña para influir en la elección presidencial de 2016, informó el lunes el diario New York Times.

El periódico, que citó a cuatro personas informadas sobre el tema, dijo que los abogados están preocupados de que Trump pueda ser acusado de mentir a los investigadores, dada su tendencia a hacer declaraciones falsas y contradecirse.

Trump ha dicho que estaría dispuesto a ser entrevistado bajo juramento por el fiscal especial Robert Mueller. “Estoy esperando que ocurra, en realidad", dijo Trump a reporteros el mes pasado.

Una persona con conocimiento del tema dijo a Reuters no aún no se ha tomado una decisión sobre si Trump accedería a una entrevista.

El presidente republicano niega cualquier colusión entre su campaña y Moscú, afirmando que la investigación sobre la presunta intervención de Rusia es una cacería de brujas.

Si Trump no accede a la entrevista, Mueller podría citar al presidente para que testifique ante un gran jurado. La citación podría dar paso a una batalla judicial podría ser decidida en última instancia por la Corte Suprema.

No presentarse a la entrevista tampoco sería políticamente presentable, porque daría la impresión de que el presidente esconde algo y una lucha larga en los tribunales podría llegar hasta las elecciones legislativas de noviembre en la que los republicanos se juegan el control de ambas cámaras del Congreso.

Según el Times, John Dowd y Jay Sekulow, quienes lideran al equipo de abogados que asesora a Trump, quieren que el presidente rechace la solicitud de entrevista. Ellos están convencidos que Mueller no tiene la capacidad legal de cuestionar al presidente sobre algunas de las cosas que investiga, como por ejemplo, si el presidente tuvo que ver o mintió en la declaración que se emitió sobre una reunión en la que participó su hijo mayor, Donald Trump Jr., con una abogada rusa que dijo tener información comprometedora sobre Hillary Clinton. Mentir a los medios no es mentir al FBI, argumentan, por lo que Mueller no tiene derecho a interrogarlo sobre eso.

Pero otro abogado de Trump, Ty Cobb, quien fue contratado para lidiar con la investigación de Mueller, es de los pocos que opinan que se debe hacer todo lo posible por cooperar con la investigación.

Los abogados y algunos colaboradores de Trump creen que Mueller podría mostrarse reticente a citar al presidente e iniciar una disputa con la Casa Blanca que el fiscal especial podría perder en los tribunales, informó el Times.