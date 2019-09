Estudio: Internet aporta $ 2.1 billones a la economía de EE.UU.

El sector de Internet aportó $2.1 billones a la economía de Estados Unidos en 2018, es decir, aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, dijo el jueves un grupo especializado en la industria tecnológica.

The Internet Association, equipo que representa a los gigantes Amazon.com Inc (AMZN.O), Facebook Inc (FB.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), Twitter Inc (TWTR.N), Uber Technology Inc (UBER.N) y muchas otras firmas, publicó su estimación.

A propósito de las críticas recibidas por el sector tecnológico, el informe sale a la luz cuando, además, algunos legisladores han pedido una nuevo escrutinio antimonopolio.

El estudio asegura que el Internet representa el cuarto sector más grande de la economía de EE.UU., detrás de bienes raíces, gobierno y manufactura.

El año pasado, la industria manufacturera reflejó alrededor de $ 2.3 billones en el PIB de Estados Unidos.

El documento, revelado por The Internet Association, indica que el sector de Internet tiene casi 6 millones de empleos directos, lo que representa el 4% de las plazas ocupadas en el país, mientras que las empresas de internet usaron $ 64 mil millones en gastos de capital.

Asimismo, se encontró que el sector de Internet indirectamente apoya otros 13 millones de empleos.

En 2015, el grupo investigativo estimó que el sector era responsable de un estimado de $ 966,2 mil millones, aproximadamente 6% del PIB para el año 2014.

(Con información de la agencia Reuters).