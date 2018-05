Israel acusa a Irán de disparar cohetes desde Siria

Las fuerzas iraníes dispararon 20 cohetes contra posiciones del ejército israelí en los Altos del Golán desde el interior de Siria, informaron el miércoles militares israelíes.

Israel dijo que su sistema de defensa antimisiles Iron Dome interceptó algunos de los cohetes mientras que los otros causaron daños mínimos y no hubo víctimas.

El teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz militar, dijo que la fuerza Al Quds de Irán disparó cohetes contra varias bases israelíes, aunque no dijo cómo Israel determinó la participación iraní. El ataque entrante desencadenó las sirenas de ataque aéreo en el Golán controlado por Israel, que fue capturado desde Siria en la guerra de 1967.



Israel "ve este ataque iraní muy severamente'', dijo Conricus a periodistas. Dijo que Israel había respondido, pero no dio detalles.



"Este evento no ha terminado'', dijo.



La prensa estatal de Siria dijo que las defensas aéreas sirias interceptaron "misiles israelíes hostiles'' a primera hora del jueves que fueron disparados sobre el sudoeste de Damasco. Hubo más informes de defensas sirias contra cohetes israelíes tres horas después.



La prensa siria dijo anteriormente que las hostilidades comenzaron con el fuego israelí en las posiciones sirias en el sur de Siria desde el otro lado de la frontera. Medios pro sirios dijeron que los misiles sirios dispararon contra las fuerzas israelíes.

Una estación de televisión, Al-Mayadeen, con sede en Beirut, dijo que al menos 50 misiles fueron disparados desde Siria contra las fuerzas israelíes en los Altos del Golán. La televisión estatal Al-Ikhbariya dijo que los misiles atacaron 10 posiciones israelíes.



Los medios sirios dijeron que era la primera vez en años que los sirios dispararon contra las fuerzas israelíes en los Altos del Golán.



Israel ha estado en estado de alerta en los últimos días, anticipando un ataque iraní tras los votos iraníes para tomar represalias a lo que dice son recientes ataques israelíes en Siria contra atacantes iraníes.



El martes por la noche, los medios estatales sirios dijeron que Israel atacó un puesto militar cerca de la capital, Damasco.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña dijo que los misiles estaban dirigidos contra los depósitos y los lanzacohetes que probablemente pertenecían a la élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, matando al menos a 15 personas, ocho de ellas iraníes.

Israel ha estado en alerta máxima en los últimos días después de que Irán amenazó con represalias por una serie de ataques aéreos sobre sus posiciones militares dentro de Siria, matando al menos a siete iraníes.

Irán culpa a Israel por los ataques con misiles. Israel no ha confirmado ni negado los ataques.

La inteligencia israelí dijo que anticipa una posible acción iraní después de que el presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Irán de mentir sobre el cumplimiento del acuerdo.