Inteligencia: EE.UU. no ha hecho suficiente para disuadir interferencia rusa

La respuesta de Estados Unidos a las campañas de intromisión y desinformación rusas no ha disuadido las actividades de Moscú, reveló el martes un alto funcionario de inteligencia estadounidense.

“Creo que el presidente (Vladimir) Putin ha llegado claramente a la conclusión de que hay poco precio que pagar y que, por lo tanto, `puedo continuar con esta actividad’”, dijo el almirante Mike Rogers al Congreso. "Claramente, lo que hemos hecho no ha sido suficiente".

Rogers, director del Comando Cibernético y a la vez de la Agencia Nacional de Seguridad, dijo que ha tomado medidas para responder a la amenaza, pero que ni el presidente Donald Trump ni el secretario de Defensa, James Mattis, le han otorgado autoridad adicional para enfrentar la campaña rusa que busca sembrar la discordia en Estados Unidos.

"He tomado medidas dentro de mi autoridad para ser un buen comandante proactivo", dijo Rogers en una audiencia de la comisión de las fuerzas armadas del Senado. "No se me ha otorgado autoridad adicional".

Según el senador Jack Reed, el demócrata de mayor jerarquía en la comisión, esto indica que Estados Unidos aún no ha tomado medidas contra Rusia por su injerencia. "Los vemos entrometerse en nuestras elecciones, difundir desinformación, volverse más sutiles... Además, esencialmente nos limitamos a sentarnos y esperar" dijo Reed.

Rogers dijo que no coincidía plenamente con esa caracterización de sentarse a esperar, pero sostuvo: "probablemente es justo decir que no hemos optado por caer en las mismas conductas que observamos" de parte de Rusia.

El almirante dijo que no tiene autoridad para tratar de detener las actividades rusas en su fuente, pues esa autoridad corresponde a Trump y Mattis. "Hay cosas que estoy autorizado a hacer y actúo de acuerdo con eso".

Dijo que las sanciones y las acusaciones recientes contra los rusos han tenido algún impacto, pero "no han generado el cambio de conducta que, creo, todos sabemos que necesitamos".

Rogers está próximo a pasar a retiro y se prevé que esta comparecencia haya sido la última para él.