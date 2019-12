Inspector General del Departamento de Justicia testifica en el Senado sobre Rusia

El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos debe declarar el miércoles ante la Comisión Judicial del Senado sobre su informe que no encontró evidencia de sesgo político en el lanzamiento por parte del FBI de su investigación sobre la interferencia electoral por parte de Rusia.

Michael Horowitz emitió el informe el lunes con hallazgos que equivalen a un rechazo de la reiterada afirmación del presidente Donald Trump de que la investigación del FBI fue una cacería de brujas políticas para deshacer su presidencia.

Sin embargo, Trump afirmó que el informe confirmaba un "intento de derrocamiento" del gobierno mucho peor de lo que había creído posible.

El presidente criticó el martes al director del FBI Christopher Wray por decir en una entrevista con ABC News que la investigación "se abrió con la debida predicación y autorización". Wray también señaló que Horowitz descubrió que el FBI cometió numerosos errores durante su investigación.

"No sé qué informe estaba leyendo el actual Director del FBI Christopher Wray, pero estoy seguro de que no fue el que me dieron", tuiteó Trump. "¡Con ese tipo de actitud, nunca podrá arreglar el FBI, que está muy roto a pesar de que algunos de los mejores hombres y mujeres trabajan allí!"

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, reiteró en una entrevista con el corresponsal de NBC News, Pete Williams, que transmitió el martes su creencia de que el FBI pudo haber actuado de "mala fe" cuando realizó la investigación sobre si la campaña de Trump conspiró con Rusia.

"Creo que nuestra nación se volvió de cabeza durante tres años en base a una narración completamente falsa que fue en gran medida promovida y promocionada por una prensa completamente irresponsable", dijo Barr. "Creo que hubo abusos graves ... y un comportamiento inexplicable que es intolerable en el FBI".