EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: LUNES 12.09.19 - Inmigrantes podrán manejar legalmente

- LAURA



INTRO TEXT: Más de 200 mil inmigrantes tendrán la posibilidad de manejar legalmente en el Estado de Nueva York. La medida se da en medio de tensiones por redadas de autoridades de inmigración. Informa Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América desde Nueva York.



SLUG: Inmigrantes podrán manejar legalmente



Marcos Crespo

Asambleísta de Nueva York

Laura Sepúlveda

Voz de América

Anu Joshi

Directora de política de NYIC

STORY NAME: Inmigrantes podrán manejar legalmente

((OFF))

Sin importar el estatus legal; curso de manejo, prueba de conducción y evidencia de residencia en Nueva York ahora serán requisito para facilitar que sean emitidos los permisos de conducción para alrededor 260 mil inmigrantes, en el Estado de Nueva York. Aunque no hay garantías en materia de información, el Asambleísta del Estado Marcos Crespo sí asegura que hay compromiso de no cooperar excesivamente.

((SOT))

Marcos Crespo

Asambleista de Nueva York

“En la ley hicimos todo lo posible para proteger la información de agencias federales, garantías, sería irresponsible garantizarle a las personas que no hubiera forma de que alguna agencia trate de informarse de quién tiene una licencia y quién no, pero hemos hecho todo lo responsablemente posible, lo legalmente posible para proteger y que la información que se de a DMV no llegue a las manos de ninguna agencia federal”

((STANUP))

Laura Sepúlveda

Voz de América

“El departamento de justicia califica como “legalmente sospechoso” otorgar licencias de conducir a indocumentados pues dice que buscan bloquear la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Advierte la coalición de inmigración de NY, este será un beneficio de carácter netamente estatal”.

((SOT))

Anu Joshi

Directora de política de NYIC

“That’s a licence that can not be used for federal purposes. You are not allowed to board a plane, it will say in plan English on it “not for Federal use purposes” but will allow you to drive a car”

((TRANSLATION))

VOZ DE MUJER

"Esa es una licencia que no se puede utilizar con fines federales. No está permitido abordar un avión, en el plan inglés se dirá "no con propósito de uso federal", pero le permitirá conducir un automóvil".

((OFF))

Según el Instituto de Política Fiscal, la medida llamada Green-light New York dará un impulso de miles de dólares al estado, facilitando la movilidad de miles de inmigrantes para llegar a sus puestos de trabajo, además de que, aseguran, aportará seguridad en las vías.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.