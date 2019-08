Salud e inmigración, temas que dividen a los aspirantes demócratas

El segundo debate el Partido Demócrata dividió a los aspirantes a la presidencia en temas relacionados con la salud y la inmigración, al tratar de demostrar cuál es el mejor rival para derrotar al presidente Donald Trump en las próximas contiendas.

Al principio, el exvicepresidente Joe Biden retó a Trump, señalando: "Yo quiero devolverle el alma a este país. Señor presidente, estos es EE.UU. y somos fuertes y grandes, gracias a esa diversidad (...) Señor presidente, que quede claro, nosotros amamos esto, no nos vamos. Estamos aquí para quedarnos y no vamos a dejárselo a usted".

En un comienzo, el debate se caracterizó por las diferencias en el tema de salud frente a la propuesta de la senadora de California, Kamala Harris, el cual tomará 10 años en llevarse a cabo y fue criticado por el presidente Biden de ser confuso.

"El acceso a la atención a la salud deber ser un derecho y no un privilegio", dijo Harris refiriéndose a los altos costos que deben pagar los estadounidenses por el acceso a la salud.

Sin embargo, el vicepresidente señaló que es un plan que toma mucho tiempo y dinero, llegando casi 3 mil millones de dólares para su despliegue, sube los impuestos a la clase media y elimina el seguro por parte del empleador.

Por su parte, Biden defendió el Obamacare: "Pueden comprar este plan y pueden comprarlo con un deducible de mil dólares y nunca tienen que pagar más del 8,5% de sus ingresos cuando lo hacen y si no tienen dinero, entrarán gratis", dijo, sin la necesidad de que se mantenga un seguro privado, agregó

La senadora criticó el plan de Biden porque, según ella, deja por fuera a 10 millones personas: "Que un demócrata que se presente a la presidencia con un plan que no cubre a todos, no tiene excusa", a lo que el ex vicepresidente respondió que sí tendría cobertura para la mayoría de los estadounidenses.

"El único plan que limita a las compañías de seguros de cobrar lo que quieran es mi plan", indicó.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, enfatizó que los empleados de la clase media quisieran tener mejor cobertura. Por su parte, el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, expuso que apoya Medicare para todos y que no va eliminar los seguros privados, pero enfatizó, que "la persona que está disfrutando este debate es Donald Trump porque hay demócratas atacándose entre ellos" y llamó a sus colegas a la unión.

La representante de Hawai, Tulsi Gabbard, señaló también que no hay un sistema de atención a la salud sino de atención a las enfermedades, además de que las grandes empresas de seguros y farmacéuticas se están lucrando y, por eso, cree que es importante sacar a las compañías de seguros para que no se lucren de la gente enferma.

Jay Inslee, el gobernador de Washington, enfatizó en que su estado fue el primero en ofrecer algo público para la cobertura médica y también para la gente mayor.

¿Cruce legal o ilegal?

Los candidatos coincidieron en que los niños no deben permanecer encerrados y las familias no deben ser separadas en las fronteras en su intento de llegar a EE.UU.

Criticaron la actual política del presidente Donald Trump y se centraron en las propuestas. Por ejemplo, del exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, expuso que no debe ser un delito cruzar la frontera y detalló su enfoque de trabajar en un plan que garantice la seguridad en los países de origen de los inmigrantes para que no tengan que viajar a EE.UU. en búsqueda de oportunidades.

Biden aclaró, sobre su gobierno, que no se incrementaría el número de deportados, pero la realidad es que, si una persona cruza la frontera ilegalmente, debe volver a su país. Criticó el plan de Castro, a quien señaló que, a menos de que la persona busque asilo, de otra manera se llamaría un paso ilegal.

"Mi plan de inmigración también aseguraría que pusiéramos a los inmigrantes indocumentados, que no han cometido un delito grave, en un camino hacia la ciudadanía. Que hagamos un Plan Marshall del siglo XXI, con Honduras, El Salvador y Guatemala, para que podamos llegar a la raíz de este desafío, para que las personas puedan encontrar seguridad y oportunidades en casa, en lugar de tener que venir a Estados Unidos", dijo Castro.

El senador de Colorado, Michael Bennet, aseguró que no se debería despenalizar pasar la frontera ilegalmente y criticó la propuesta de la senadora Harris, quien indicó que "no debería ser una ofensa cruzar la frontera".

En lo que sí llegaron a estar de acuerdo es que "no hay una solo persona en este escenario que, si somos presidentes, que vaya a separar niños en la frontera". "Lo que este gobierno ha hecho en nombre del pueblo estadounidense es que ha convertido nuestra frontera en un símbolo de hostilidad. El símbolo de este país antes de Donald Trump fue la Estatua de la Libertad", dijo Bennet.

"Número uno, ya no podemos permitir que un nacionalista blanco esté en la Casa Blanca, número uno. Número dos. Número dos, tenemos que hacer de Estados Unidos lo que siempre ha sido: un lugar de refugio”, agregó el gobernador Jay Inslee, en este punto.

Por su parte, la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand agregó que "ningún presidente antes del presidente Trump hizo cumplir la ley en la forma en que la hizo cumplir, porque la está usando como muleta para encerrar a mujeres y niños, para separar a madres y bebés, para ponerlos tras las rejas.

Booker también aclaró que, para él, un cruce ilegal es un cruce ilegal si lo haces en los tribunales civiles o si lo haces en los tribunales penales, "pero los tribunales penales es lo que le está dando a Donald Trump la capacidad de violar verdaderamente los derechos humanos de las personas que vienen a nuestro país. a quien nadie se rinde".

Sobre delincuencia

Booker criticó el trabajo de Biden como senador en el proyecto de ley de delincuencia de 1994, criticado por generar al encarcelamiento desproporcionado de hombres afroamericanos.

Biden respondió, al señalar que Booker dirigió un departamento de policía que se vio envuelto en una investigación federal de derechos civiles, como alcalde de Newark, Nueva Jersey.

Incluso, lo criticó porque dijo "invocar al presidente Obama más que nadie en esta campaña. No puedes hacerlo cuando es conveniente y luego esquivarlo cuando no lo es".

El asesinato policial de Eric Garner fue una de las principales críticas para el alcalde Bill de Blasio por no tomar medidas contra el agente, Daniel Pantaleo, quien lo ahogó.

“Ese agente debería estar fuera de la calle”, dijo Castro. “Alcalde de Blasio, alcalde de Blasio. ¿Por qué es ese oficial de policía, todavía en la fuerza, el que mató a Eric Gardner? Por favor, responda", agregó.

Alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio respondió que conocía el dolor de la familia Garner, quienes van a obtener justicia. "Mientras tanto, en lo que estoy trabajando es en asegurarme, y durante cinco años, nunca habrá otra tragedia, nunca será otro Eric Garner, porque estamos cambiando fundamentalmente la forma en que controlamos”, agregó.

Al comienzo del debate, algunos manifestantes interrumpieron el evento, al exigir, precisamente, el despido de Pantaleo.

Trump también estuvo en boca de los demócratas por ser catalogado como racista y por la investigación del ex asesor especial Robert Mueller.

“En primer lugar, el presidente es racista, y ese fue solo un ejemplo más de ello. Sabemos que ya sea Baltimore o ciudades como Detroit, tienen una enorme riqueza en historia y cultura y también en posibilidades”, afirmó Castro.

Harris, sobre la investigación Mueller, enfatizó en que "nadie puede estar por encima de la ley, incluso el presidente de EE.UU".

Booker, Castro y Blasio estuvieron de acuerdo en que Trump competió un error y en llevar adelante un juicio político.

"Hay un presidente de EE.UU. que actúa como autoritario frente a la constitución que juró proceder", dijo Booker.