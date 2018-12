Informe: emisiones de gases de efecto invernadero alcanzarían récord en 2018

Según un nuevo informe, las emisiones de gases que calientan el planeta alcanzarán un máximo histórico este año.

Las cifras son la más reciente indicación de cuán lejos está el mundo de cumplir con el objetivo establecido en París en 2015 para evitar los peores impactos del calentamiento global.

Steve Baragona, reportero de la Voz de América, dijo que el informe se produce en momentos en que los negociadores de Naciones Unidas se reúnen en Polonia para conversaciones sobre cómo enfrentar el cambio climático.

Las emisiones aumentarán un 2,7 por ciento este año, según tres estudios publicados el miércoles por el Global Carbon Project, una colaboración científica internacional de académicos, gobiernos e industrias que rastrea las emisiones de gases de efecto invernadero. El año pasado el aumento fue del 1,6 por ciento. Sin embargo, las emisiones se mantuvieron estables durante los tres años anteriores.

La autora principal del informe, Corinne Le Quere, de la Universidad de East Anglia, dijo "es probable que las emisiones sigan subiendo durante algunos años a menos que las cosas cambien drásticamente".

"No me sorprende", dijo Alex Trembath, del centro de investigación del Instituto Breakthrough, que no participó en la investigación. "La economía mundial está creciendo, y la forma más barata, más fácil de escalar y más fácil de alcanzar para cubrir gran parte de ese crecimiento aún proviene de las tecnologías de combustibles fósiles tradicionales".

Las emisiones proyectadas de China, la mayor fuente de gases de efecto invernadero del mundo, aumentaron un 4,7 por ciento este año. Le Quere indicó que un esfuerzo del gobierno para impulsar la construcción y estimular la economía incrementó la demanda de acero, aluminio y cemento con emisiones intensivas.

En los Estados Unidos, el carbón continuó dando paso a un gas natural más limpio. Pero un invierno frío y un verano caluroso aumentaron las demandas de energía, lo que contribuyó a un aumento estimado de las emisiones del 2,5 por ciento.

El aumento del uso de petróleo para el transporte también fue un factor importante, ya que los consumidores estadounidenses una vez más están comprando automóviles más grandes.

Las emisiones disminuyeron un 0,7 por ciento en las 28 naciones de la Unión Europea, aunque las emisiones del petróleo aumentaron.

El sector del transporte es el "mayor problema, diría, en todo el mundo", agregó Le Quere. "Realmente no estamos haciendo mella en las emisiones del transporte, a pesar del hecho de que la tecnología para los autos eléctricos está ahí".

La buena noticia es que la energía renovable está creciendo a pasos agigantados. "No vamos a ver lo que vimos en China a principios de la década de 2000" cuando ese país superó y luego duplicó las emisiones del líder anterior, Estados Unidos, dijo.

Trembath advierte, sin embargo, que África sigue siendo un enigma. "Vemos cifras de crecimiento similares a las de China e India, de 5 a 10 por ciento de crecimiento anual del PIB, provenientes de muchos países del África subsahariana", dijo. "Eso podría significar mucho más consumo de petróleo, mucho más consumo de gas natural".

Eso no es algo malo en muchos niveles, agregó. "Estos son países desesperadamente pobres que solo están tratando de lograr el mismo nivel de vida que disfrutamos en los Estados Unidos".