JUEVES 12.19.19 – Protestas violentas impactan la economía

América Latina se acerca a un cierre de año en el que el inconformismo ciudadano ha salido a relucir. La protesta pacífica es un derecho, la violenta, en cambio, es un acto que según expertos impacta de frente a la economía. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.

(INTRO SUGERIDO))

América Latina se acerca a un cierre de año en el que el inconformismo ciudadano ha salido a relucir. La protesta pacífica es un derecho, la violenta, en cambio, es un acto que según expertos impacta de frente a la economía.

Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.

((OFF))

Una ola de protestas vive América Latina, al cierre de 2019. El descontento ciudadano ha sido expresado, aunque en cada país es motivado por diferentes causas, opina Alejo Czerwonko, de UBS Bank.

((SOT))

Alejo Czerwonko

UBS Bank

“La existencia de las redes sociales y la tecnología actúa como un amplificador de shock sociales lo que ha dado lugar a que pequeños eventos se expandan de manera muy agresiva. Hay mucho descontecto social en latino América. ”

((STANDUP))

Los expertos agregan que es importante que las expectativas de la tasa de crecimiento se ajusten a la baja, pues es la tendencia, pero asegura que esto no es beneficioso para un pronto término de las manifestaciones. En Colombia, por ejemplo, la protesta ha sido violenta en ocasiones y esto se refleja en la economía.

((SOT))

Juan Pablo Córdoba

Presidente Bolsa de Valores de Colombia

"La manera como se está conduciendo no es quizá la mejor en la medida que está interrumpiendo, digamos, la vida normal de los colombianos. Todos los días que un colombiano no puede ir a trabajar o que una fábrica no puede estar operando plenamente, o que las personas no pueden hacer su vida normal, o que un almacén no puede hacer sus ventas, pues afecta la economía y eso es un poco lo que está en el ambiente”

((OFF))

A medida que la situación en las calles se prolonga, asegura el Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, crece la incertidumbre, la cual afecta los indicadores y, entre ellos, el valor del dólar, que sigue subiendo en precio con respecto a varias monedas latinoamericanas.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.