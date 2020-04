"Impactar con experiencias": el nuevo reto de empresarios en la reapertura comercial

EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: REAPERTURA COMERCIAL

INTRO TEXT: La “reimaginación” es un factor clave para reestimular la vida económica de pequeñas y medianas empresas que comienzan a reabrir sus puertas tras meses de cuarentena. Esta y otras recomendaciones, fueron expuestas por un especialista.

INTRO SLUG: REAPERTURA COMERCIAL

0:21-0:32 Carlos Mayz / Asesor de marcas y emprendimientos

[[TRT]] 1:45

[[OUTCUE: Belén Mora, VOA.]]

//SCRIPT//

Un nuevo comienzo para empresarios y emprendedores en Estados Unidos.

((Nat))

Mientras la vida comercial empieza a reabrirse paulatinamente en algunos estados, la reinvención y reimaginación son factores clave, de acuerdo con el asesor de marcas y emprendimiento, Carlos Mayz.

Pero todo comienza, asegura, con un análisis interno.

((Carlos Mayz – Asesor de marcas y emprendedores))

“Qué hacía que esos clientes antes del coronavirus confiaran en ellos, y siguieran siendo para ellos la primera opción de compra tanto de productos como servicios. Esto quiere decir que pueden enfocarse en factores como la atención al cliente, el producto y los beneficios que le brindaba. Si era algo aspiracional, cómo ahora se va a adaptar a esa nueva necesidad de cliente”.

Quienes ya lo hicieron tendrán que ser pacientes, como asegura este dueño de negocio, en Georgia.

((James Smith, propietario de negocio)) ((AP))

“Sabes?, tomará tiempo superar esto, y lograr que la gente regrese y nos apoye, y eso vendrá con la comprensión de que estamos haciendo todo bien”

(("You know it's gonna take time to overcome this, and to get people to come back and support us and that's going to come with understanding that we're doing everything right”))

Crear experiencias, a pesar de los nuevos códigos de conducta e higiene, es un factor fundamental, de acuerdo al especialista.

((Carlos Mayz – Asesor de marcas y emprendedores))

“Por eso los pequeños empresarios tienen que pensar un poco en cómo su marca, sin importar si es a nivel digital o físico, puede impactar con experiencias en ese consumidor para crear fidelidad de marca y al negocio, y por ende poder subir las ventas que posiblemente se vieron afectadas por el coronavirus”.

Las entregas a domicilio y otros servicios que tuvieron auge durante la cuarentena, son considerados como una oportunidad.

((Carlos Mayz – Asesor de marcas y emprendedores))

“Cuando pase todo esto, las personas que crearon nuevas unidades de negocio, van a tener ahora la unidad vieja de negocio, tradicional, que venían siguiendo antes del coronavirus, y todas esas ideas nuevas de negocio que crearon partiendo de estas necesidades. Entonces si lo ven más como una oportunidad de ganancia que como una perdida, esa es la clave”.

Belén Mora, VOA.