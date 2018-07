Idaho: Ataque con cuchillo deja 9 inmigrantes heridos, 6 niños

Un ataque a puñaladas "no provocado" en un complejo de apartamentos de Idaho, que es hogar de muchos refugiados, dejó nueve personas heridas, incluidos seis niños, dijo la policía en Boise, la capital estatal.



La policía arrestó a un sospechoso, un hombre de 30 años al que identificaron como Timmy Kinner, que hasta el viernes residía en el mismo complejo, pero no era un refugiado.



"Cuatro de las víctimas recibieron lesiones de alto riesgo", dijo el Departamento de Policía de Boise en una declaración sobre el incidente, que ocurrió el sábado por la noche.



La declaración agregó que se le había "pedido a Kinner" que se fuera del departamento el viernes, y que "los motivos exactos y las razones del sospechoso para atacar a individuos específicos todavía están bajo investigación".



"Como se puede imaginar, los testigos en el complejo de apartamentos junto con el resto de nuestra comunidad se están recuperando de este ataque", dijo el jefe de policía, Bill Bones.



"Este incidente no es una representación de nuestra comunidad, sino una sola persona malvada que atacó a las personas sin provocación de la que estamos conscientes en este momento".

La afirmación del jefe policial fue reiterada por el alcalde de Boise, Dave Bieter, quien escribió en un tuit: "El horrible ataque de anoche no representa a Boise. Por favor, únanse a mí en oración por los heridos y sus familias. Debemos unirnos para condenar este acto vil".

Al amanecer del domingo, la policía de Boise, tuiteó que el sospechoso era entrevistado y que coordinadores de la unidad de víctimas y testigos y consejeros estaban trabajando con víctimas y testigos para proveerles servicios en los próximos días y semanas.

Boise, en el extremo suroeste del estado occidental, tiene una población de alrededor de 220,000.



El estado de Idaho tiene una población inmigrante pequeña pero creciente, que representa aproximadamente el seis por ciento del total de los residentes. Los inmigrantes representan alrededor del 40 por ciento de la fuerza de trabajo en los sectores agrícola y pesquero.



El sábado, varios miles de personas marcharon frente al Capitolio del estado de Idaho en Boise para protestar contra las políticas de inmigración de la administración Trump, uno de los muchos mítines en todo el país, sobre la cual tuiteó la Radio Pública de Idaho.

"Manifestantes, incluidos grupos de defensa de la inmigración, se reunieron en protestas en todo el país hoy en contra de la política de "tolerancia cero" del gobierno sobre la inmigración ilegal. Foto: La manifestación en Boise. (Foto de @randarae)", dice el mensaje.