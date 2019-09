Huawei presenta sus nuevos teléfonos Mate

El gigante tecnológico chino Huawei lanzó el jueves su más reciente teléfono inteligente en Munich, el primero de sus dispositivos móviles sin varias aplicaciones populares de Google debido a las sanciones estadounidenses.

"Hoy, debido a la prohibición de Estados Unidos ... no podemos preinstalar" las aplicaciones de Google, dijo Richard Yu, quien dirige el grupo de consumidores de Huawei, al presentar los más recientes modelos Mate 30 y Mate 30 Pro del grupo.

Pero alejándose de los temores de que un teléfono sin aplicaciones como Whatsapp, YouTube o Google Maps no pueda tener éxito, enfatizó que la plataforma equivalente del gigante chino ofrecía una opción de 45.000 aplicaciones a través de la Galería de apps de Huawei.

Yu agregó que el gigante chino está invirtiendo US $ 1.000 millones (900.000 euros) en su ecosistema de software central de Servicios Móviles de Huawei (HMS), e instó a los desarrolladores de aplicaciones a traer sus creaciones al sistema.

Huawei fue agregado a una "lista negra" en Washington en mayo.

Desde entonces, ha sido ilegal que las empresas estadounidenses hagan negocios con la empresa china, sospechosas de espionaje por parte del presidente Donald Trump y su administración.

Como resultado, el nuevo Mate se ejecutará en una versión disponible de Android, el sistema operativo para teléfonos más utilizado en el mundo que pertenece al motor pesado de búsqueda.

Si bien los propietarios de Mate 30 experimentarán poca diferencia en el uso del sistema operativo, la falta de Google Play Store, que brinda acceso a cientos de miles de aplicaciones y juegos de terceros, así como películas, libros y música, podría ser preocupante.

Los servicios de nombres como WhatsApp, Instagram y Google Maps no estarán disponibles.

Dado que es poco probable que el conflicto comercial con Estados Unidos se resuelva de manera inminente, Huawei no tiene más remedio que acelerar el desarrollo de su propio "ecosistema" de dispositivos, aplicaciones y servicios que unirían a los usuarios más estrechamente.

El segundo fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo después de Samsung, Huawei presentó a principios de este mes su sistema operativo patentado HarmonyOS, un posible reemplazo para Android.

El Mate 30 aún no tendrá instalado HarmonyOS pero podría dar lugar a una nueva ronda en las "guerras del sistema operativo" de décadas entre Windows de Microsoft y Mac OS de Apple.

Entretanto, Eric Xu, actual titular del presidente ejecutivo rotativo en jefe de Huawei, instó a Europa a fomentar una alternativa a Google y Apple.

Eso podría proporcionar una oportunidad para que Huawei construya el mercado europeo de 500 millones de consumidores acomodados como una fortaleza contra los rivales estadounidenses.