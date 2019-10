Vuelve el caos a Hong Kong

Las calles de Hong Kong volvieron a convertirse en escenas caóticas el domingo cuando los manifestantes establecieron bloqueos de carreteras e incendiaron negocios en una calle principal de turistas y la policía respondió con gases lacrimógenos y un cañón de agua después de una manifestación no autorizada a favor de la democracia.

Los manifestantes arrojaron bombas incendiarias y descargaron su ira en tiendas con lazos a China continental mientras se enfrentaron hasta altas horas de la noche con la policía antidisturbios, quienes lanzaron numerosas rondas de gases lacrimógenos con poco aviso, enojando a residentes y transeúntes.

La policía había reforzado las medidas de seguridad antes de la manifestación, para la cual se negaron a dar permiso, el más reciente capítulo de los disturbios que han interrumpido la vida en el centro financiero desde principios de junio.

Cuando comenzó la marcha, los líderes de la protesta llevaban una pancarta negra que decía: "Cinco demandas principales, no una menos", mientras presionaban por la responsabilidad policial y los derechos políticos en el territorio chino semiautónomo.

Los partidarios cantaron el himno del movimiento de protesta, ondearon banderas coloniales y estadounidenses, y levantaron pancartas que representaban la bandera china como una esvástica nazi.

Muchos manifestantes usaron máscaras en desafío a la prohibición recientemente introducida de cubrirse la cara en las reuniones públicas, y los voluntarios entregaron más a la multitud.

Matthew Lee, un estudiante universitario, dijo que estaba decidido a seguir protestando incluso después de más de cuatro meses.

"Puedo ver que algunas personas quieren darse por vencidas, pero no quiero hacer esto porque Hong Kong es mi hogar, queremos proteger este lugar, proteger a Hong Kong", dijo. "No puedes rendirte porque Hong Kong es tu hogar".

Algunos manifestantes de primera línea levantaron barricadas en las calles en múltiples ubicaciones en Kowloon, donde el operador del metro de la ciudad restringió el acceso de pasajeros.

Rompieron la acera para sacar pedazos de piedra y las esparcieron por el camino, se apoderaron de las barreras de seguridad de plástico y de las barandillas de metal desenroscadas para formar obstáculos improvisados.

Un camión con cañón de agua y un vehículo blindado condujeron una columna de docenas de camionetas de la policía por Nathan Road, una arteria principal bordeada de tiendas, para rociar un agudo líquido teñido de azul mientras la policía se movía para despejar el camino de manifestantes y barricadas.

En un momento, el cañón de agua roció a un puñado de personas paradas afuera de una mezquita. La emisora local RTHK informó que las personas golpeadas estaban resguardando la mezquita y que pocos manifestantes estaban cerca. La fuerza policial de Hong Kong dijo que fue un "impacto involuntario" de su operación para dispersar a los manifestantes y luego envió a un representante para que se reuniera con el imán de la mezquita.

Al caer la noche, los manifestantes volvieron a las calles y prendieron fuego a la basura en las intersecciones.

Los residentes se burlaron de la policía antidisturbios, maldiciéndoles y diciéndoles que se fueran. Los oficiales, a su vez, advirtieron a las personas que formaban parte de una asamblea ilegal y les dijeron que se fueran, y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes.

En el camino, los manifestantes destrozaron tiendas de descuento de venta de abarrotes y una cadena de restaurantes por que dicen que los propietarios de las compañías están a favor de Beijing. También prendieron fuego a cajeros automáticos y sucursales de bancos de China continental, activando aspersores en al menos dos, así como a una tienda que vende productos del fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi.

La policía utilizó un robot de eliminación de bombas para hacer estallar una caja de cartón con alambres sobresalientes que sospechaban que era una bomba.

Los organizadores dijeron antes de la marcha que querían usar su derecho a protestar como lo garantiza la constitución de Hong Kong a pesar del riesgo de arresto.

"Estamos utilizando formas pacíficas, racionales y no violentas para expresar nuestras demandas", dijo a periodistas Figo Chan, vicepresidente del Frente de Derechos Humanos Civiles. "No tenemos miedo de ser arrestados. Lo que más me asusta es que todos renuncien a nuestros principios".

El grupo ha organizado algunas de las marchas de protesta más grandes del movimiento. Uno de sus líderes, Jimmy Sham, fue atacado el miércoles por asaltantes que empuñaban martillos.

El sábado, la policía de Hong Kong arrestó a un hombre de 22 años bajo sospecha de apuñalar a un activista adolescente que distribuía panfletos cerca de una pared llena de mensajes prodemocráticos. Un testigo le dijo a RTHK que el asaltante gritó después que Hong Kong es "una parte de China" y otros mensajes pro-Beijing.

El movimiento de protesta surgió de la oposición a una propuesta del gobierno para un proyecto de ley de extradición que habría enviado a los sospechosos a China continental a ser juzgados, y luego se disparó hacia demandas más amplias de democracia plena y una investigación sobre la presunta brutalidad policial.