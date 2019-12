Hong Kong finalizará el año con múltiples protestas

Hong Kong finalizará 2019 con múltiples protestas planificadas para la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo destinadas a interrumpir las festividades y las compras en el centro financiero asiático, que ha visto un aumento en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes desde Navidad.

Los eventos denominados "Suck the Eve" y "Shop With You" están programados para la víspera de Año Nuevo el martes en áreas que incluyen el distrito de fiestas de Lan Kwai Fong, el pintoresco puerto de Victoria y centros comerciales populares, según avisos en las redes sociales.

Una marcha a favor de la democracia el 1 de enero recibió permiso de la policía y comenzará desde un gran parque en la bulliciosa Causeway Bay y finalizará en el distrito central de negocios.

Los organizadores del Frente Civil de Derechos Humanos estuvieron detrás de las pacíficas marchas de más de un millón en junio y realizaron una protesta masiva a principios de diciembre, a la que dijeron que asistieron alrededor de 800,000 personas.

"El día de Año Nuevo, debemos mostrar nuestra solidaridad ... para resistir al gobierno. Esperamos que la gente de Hong Kong salga a las calles por el futuro de Hong Kong", dijo Jimmy Sham, un líder del grupo.

Las protestas comenzaron en junio en respuesta a un proyecto de ley ahora retirado que habría permitido extradiciones a China continental, donde los tribunales están controlados por el Partido Comunista, y se han convertido en un movimiento más amplio a favor de la democracia.

La policía dijo que desplegaría patrullas de control de multitudes el martes e instó a los manifestantes el miércoles a permanecer pacíficos.

En una publicación de Facebook, el comisionado de policía Chris Tang agradeció a sus oficiales de primera línea por proteger la "seguridad y estabilidad" de Hong Kong y emitió una advertencia a los manifestantes.

"Si utiliza la violencia, no obtendrá el apoyo público. Nosotros, la policía, haremos todo lo posible para arrestarlo", dijo Tang.

Las manifestaciones planeadas para el Año Nuevo siguen a un repunte en los enfrentamientos desde la víspera de Navidad, cuando la policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos contra miles de manifestantes después de enfrentamientos en centros comerciales y en un distrito turístico de primer orden.

Si bien las protestas, ahora en su séptimo mes, han disminuido en intensidad y tamaño en las últimas semanas, las marchas o manifestaciones continúan ocurriendo casi a diario.

Cientos de personas se reunieron en el distrito central el lunes por la noche para recordar a las personas que fueron asesinadas o heridas durante las protestas.

Más de 2.000 manifestantes han resultado heridos desde junio. Si bien no hay un recuento oficial de muertes, el estudiante Chow Tsz-lok murió después de una gran caída durante una manifestación prodemocrática en noviembre. Múltiples suicidios se han relacionado con el movimiento.

"Para la mayoría de la gente de Hong Kong, la Navidad y el Año Nuevo ya no significan nada para nosotros", dijo Roger Mak, un joven de 35 años que asistió al mitin del lunes.

"Lo que estamos luchando es nuestro futuro", dijo, y agregó que planeaba asistir a ambas protestas programadas para esta semana.

La policía arrestó a 34 durante el fin de semana y usó gas pimienta para romper una reunión destinada a interrumpir los negocios minoristas cerca de la frontera con China continental.

Más de 6,000 manifestantes han sido arrestados desde que comenzaron los desafíos al proyecto de ley de extradición, visto como un ejemplo de intromisión de Beijing en las libertades prometidas a la región administrativa especial cuando Gran Bretaña regresó de Hong Kong a China en 1997.