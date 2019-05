Honduras: EE.UU. no tiene pruebas contra presidente Hernández

Funcionarios del gobierno de Honduras aseguran que documentos judiciales estadounidenses no muestran ninguna prueba criminal contra el presidente Juan Orlando Hernández, a pesar de que indican que el mandatario fue investigado por la agencia antidrogas estadounidense.

Las revelaciones de la investigación forzaron al gobierno de Hernández a emitir un comunicado el jueves por la noche en el que dijeron que líderes del narcotráfico “molestos” por haber sido perseguidos y extraditados por Hernández lo acusaron falsamente a él y sus colaboradores en 2015 frente al gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense se vio entonces obligado a investigar esas acusaciones, pero no encontró evidencia contra Hernández, dijeron los hondureños.

“El documento de julio 2015 no contiene ningún antecedente de vinculación del presidente Hernández o sus funcionarios con el narcotráfico”, aseguró el comunicado.

Ni la DEA ni fiscales estadounidenses han comentado sobre la investigación.

Los nuevos documentos judiciales hechos públicos el martes ante una corte de Nueva York son parte de las mociones preliminares en el juicio al hermano del presidente, Juan Antonio “Tony” Hernández, arrestado en 2018 en Miami y acusado de organizar durante años la importación de toneladas de cocaína al país. Se prevé que el juicio de Tony Hernández comience en septiembre.

Los documentos estadounidenses muestran que el presidente Hernández forma parte de un grupo de individuos investigados por la DEA desde 2013 por participar “en el tráfico de narcóticos a gran escala y actividades de lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína a Estados Unidos”.

Hernández fue elegido presidente de Honduras a fines de 2013.

Uno de los documentos estadounidenses es una solicitud de julio de 2015 a la corte para que exigiera a Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL que entregaran información de los encabezados de varias cuentas de correo electrónico, no el contenido de los mensajes. Se cree que dos de las cuentas pertenecían a Hernández, dice el documento.

El comunicado emitido por los hondureños asegura que la investigación de la DEA ya ha concluido y que por eso no hubo más impedimento en la publicación del documento.

El jueves, una portavoz de la DEA remitió las preguntas de The Associated Press al Distrito Sur de Nueva York. En esa oficina un portavoz dijo que la respuesta de la corte a la solicitud de encabezados de correos electrónicos no es información pública. También dijo que no comentaría sobre la investigación.

El comunicado del gobierno hondureño asegura que la DEA mantiene una buena relación con Hernández. También dice que el presidente hondureño está implementando una nueva estrategia para combatir el tráfico de drogas y que ésta ya ha resultado en la desarticulación de varios “de los carteles más grandes del narcotráfico”.

La solicitud estadounidense de los correos electrónicos abarcaba las cuentas de correo electrónico de la hermana del mandatario, Hilda Hernández, del secretario de la presidencia, Ebal Díaz, y del secretario de Seguridad Nacional, Julián Pacheco Tinoco. Hilda Hernández, que ayudó a manejar las finanzas del partido político del presidente y su campaña presidencial, pereció en diciembre de 2015 en un choque de helicóptero. La solicitud mencionaba además a cuatro miembros de la adinerada familia Rosenthal, que tiene contactos políticos.

No existe ninguna acusación formal por parte de Estados Unidos hacia el presidente Hernández.