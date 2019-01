Hielo de Groenlandia se derrite rápidamente: estudio

El hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido de lo que se pensaba, según un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El estudio descubrió que la mayor parte del rápido agotamiento del hielo de Groenlandia proviene de una fuente sorprendente: una tierra que carece en gran parte de glaciares.

La tierra en cuestión proviene de la capa de hielo de Groenlandia, que tiene 3 mil metros o más de espesor en algunos lugares.

Previamente, los científicos centraron la mayor parte de sus estudios en los glaciares de Groenlandia, en las regiones del sureste y noroeste del país, y encontraron que grandes pedazos de los glaciares se han ido derritiendo y separando en el océano.

Sin embargo, los científicos en el estudio recientemente publicado dicen que se dan cuenta de que hay otra fuente importante de derretimiento del hielo, en la región suroeste del país, que en su mayoría carece de grandes glaciares.

Dicen que esto sugiere que la superficie del hielo simplemente se está derritiendo a medida que aumentan las temperaturas globales.

"Sabíamos que teníamos un gran problema con el aumento de las tasas de descarga de hielo por parte de los grandes glaciares de salida", dijo Michael Bevis, autor principal del artículo y profesor de geodinámica en la Universidad Estatal de Ohio. "Pero ahora reconocemos un segundo problema grave: cada vez más, grandes cantidades de masas de hielo se irán como aguas de deshielo, como ríos que fluyen hacia el mar".

Los investigadores dicen que la pérdida de la tasa de hielo en Groenlandia se ha multiplicado por cuatro desde 2003, lo que conduciría a un mayor aumento del nivel del mar.

En el siglo XX, perdió alrededor de 9.000 millones de toneladas de hielo en total, causando alrededor de 25 milímetros de aumento del nivel del mar, según National Geographic.

Los científicos opinan que si toda la vasta capa de hielo de Groenlandia se derritiera, el nivel global del mar aumentaría 7 metros, inundando la mayoría de los desarrollos costeros de todo el mundo.

El más reciente estudio utilizó datos de satélites de la NASA, así como estaciones de GPS en Groenlandia, para analizar los cambios en la masa de hielo.

Los investigadores dicen que la pérdida acelerada de hielo es causada por una combinación de calentamiento global, así como por la oscilación del Atlántico Norte, un fenómeno meteorológico periódico que trae aire más cálido al oeste de Groenlandia.

El vecino mucho más grande de Groenlandia, la capa de hielo de la Antártida, también está perdiendo hielo más rápido de lo que se pensaba, según un estudio reciente en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dicho estudio, publicado a principios de este mes, encontró que el derretimiento de la Antártida ha elevado los niveles del mar a nivel mundial en 1,4 centímetros entre 1979 y 2017.