Ex gobernador de Colorado, Hickenlooper, abandona candidatura presidencial demócrata

El ex gobernador de Colorado, John Hickenlooper, abandonó su candidatura para la nominación presidencial demócrata 2020 menos de seis meses después de tratar de posicionarse como un centrista entre un campo lleno de gente que busca desafiar al presidente republicano Donald Trump.

"Esta mañana, estoy anunciando que ya no me postulo para presidente. Si bien esta campaña no tuvo el resultado que esperábamos, cada momento ha valido la pena y estoy agradecido a todos los que apoyaron esta campaña y a todo nuestro equipo", dijo el exgobernador en un video que colgó en las redes sociales.

"Hoy estoy terminando mi campaña para presidente. Pero nunca dejaré de creer que Estados Unidos solo puede avanzar cuando trabajamos juntos”, dijo Hickenlooper.

El exgobernador de Colorado, el tercer aspirante presidencial demócrata en abandonar un campo de más de dos docenas de candidatos que compiten para reemplazar a Trump, insinuó en términos generales que podría postularse para un escaño en el Senado de EE.UU., cuando los demócratas buscan arrebatar el control de la Cámara Alta a los republicanos.

"He escuchado de muchos residentes de Colorado que quieren que me postule para el Senado de Estados Unidos", dijo Hickenlooper en un comunicado el jueves. "Me recuerdan cuánto está en juego para nuestro país".

Agregó que le daría a la idea "una seria consideración".

Impulsados por el disgusto de electores por Trump y por esfuerzos sin precedentes para registrar nuevos votantes en distritos clave, los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. el año pasado; eso que dio al partido un mayor poder para obstaculizar las políticas republicanas y avanzar en las propias.

El control del Senado permitiría a los demócratas bloquear efectivamente los esfuerzos de Trump para nominar jueces conservadores y aprobar nuevas leyes, incluso si el republicano es reelegido.

Con ese fin, algunos demócratas han instado a los candidatos presidenciales que no han logrado obtener un apoyo significativo, a considerar postularse para el Senado en sus estados de origen.

El gobernador de Montana, Steve Bullock, y el ex representante de EE.UU. Beto O’Rourke de Texas, se han resistido a tales llamadas.

El jueves, Hickenlooper notificó oficialmente a las autoridades electorales federales que estaba terminando su campaña.

Con información de Reuters