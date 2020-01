Hermanos venezolanos triunfan con restaurante de comida italiana en Miami

Alfredo y Jorge Nieto, dos jóvenes venezolanos que dejaron sus carreras huyendo de la crisis en Venezuela, hoy tienen un nombre ganado en el mundo gastronómico de una metrópoli como Miami con su restaurante "Red Carpet".

No fueron pocos los obstáculos, pero los hermanos no se detuvieron y tras años de esfuerzo lograron no solo abrir un restaurante, sino convertirlo en uno de los mejores de comida italiana en la ciudad.

Antes, allá por 2015, tuvieron que dejar sus empleos, arriesgar su estabilidad. en el afán de abrir "Red Carpet", cuya atracción ha corrido de boca en boca y ha llegado a recibir 5 estrellas en plataformas como “Yelp” y “Trip Advisor”.

En el núcleo de la pequeña Habana, esta familia venezolana sumerge al comensal en una experiencia gastronómica.

Los ingredientes, la atención y la pasión en cada creación, convierten al restaurante “Red Carpet” en el hogar de alguna provincia italiana.

Es una responsabilidad muy grande, porque de éste restaurante, de éste negocio, dependen muchas familias, si ya lo vemos en la parte humana y no solo del negocio”, dijo a la Voz de América el propietario del lugar Alfredo Nieto.

El restaurante tiene capacidad para 40 personas y atiende alrededor de 21.000 clientes anualmente. Tiene 30 platos en el menú y los más populares son sus raviolis de receta casera.

Este sitio cada vez más conocido también ha ganado el “Dinner choice” de open table por cuatro años consecutivos.

El otro propietario, Jonathan Tovar, dice que el negocio requiere atención.

Es como “cuidar de tu propia casa, estar siempre al pendiente, que todo salga bien, que las cosas marchen de la mejor manera”, explicó.

Para Jonathan, la atención familiar ha sido capital en la prosperidad del restaurante.

También Elida García, la matriarca del lugar y artífice de los postres, responde a quienes le preguntan cómo ha sido posible el éxito.

“Les digo, bueno, mira el ingrediente principal es amor, es pasión por lo que haces”.

Después de incontables retos, estos emprendedores continúan creciendo.

“Decidimos abrir una locación similar a esta para llevar nuestro producto al centro de la ciudad, que estará ubicada en el Downtown de Miami”, dice Jorge Nieto.

Los platillos de este lugar recuerdan a Sofía Loren cuando dijo: “Los espaguetis se pueden comer con más éxito si los inhalas como una aspiradora”.

(Con la colaboración de Waldo Serrano)