HBO: 137 nominaciones al Emmy

GAME OF THRONES

HBO y su serie de fantasía medieval "Game of Thrones" encabezaron las nominaciones anunciadas el martes para los premios Emmy, los más altos honores de la televisión estadounidense.

HBO obtuvo 137 postulaciones, 32 de ellas para "Game of Thrones", un récord en un solo año, y reconocimientos para los actores principales Kit Harington y Emilia Clarke.

Netflix, el servicio de streaming que nos ha tenido enganchados con “Money Heist”, “Narcos”, y ahora “Bolívar”, sigue con 117 nominaciones lideradas por su drama de justicia racial "When They See Us", y la comedia surrealista "Russian Doll".

"The Marvelous Mrs Maisel", de Amazon Studios, obtuvo 20 nominaciones en la categoría de mejor comedia, mientras que "Chernobyl", de HBO, sobre el desastre nuclear de 1986, logró 19.

La sátira política "Veep" compite por su cuarto Emmy como mejor serie de comedia, junto a su estrella Julia Louis-Dreyfus.

Además de "Game of Thrones", en la categoría principal de mejores series de drama están "Better Call Saul", los thrillers británicos "Bodyguard" y "Killing Eve", "Ozark", el programa transgénero "Pose", el drama familiar "This is Us" y la serie "Sucesión".

Los premios Emmy se entregarán en Los Ángeles el 22 de septiembre.

THE LION KING

Walt Disney hizo nuevamente el clásico animado "The Lion King" con animación por computadora, tecnología de juegos y realidad virtual, además de técnicas de creación de películas de acción en vivo, dijo su director Jon Favreau.

Se pronostica que la película genere altos ingresos gracias en parte a la película original de 1994 y un reparto de voces que incluye a Beyoncé.

HAKUNA MATATA

Expertos en taquilla han dicho que “El Rey León” tiene la posibilidad de superar los 2.800 millones de dólares obtenidos por el "Avatar" en 2009, la película que más dinero ha recaudado en la historia.

En “The Lion King” se escuchan versiones de "Circle of Life" y "Hakuna Matata".

HARRY CHAPIN

Y hoy recordamos a Harry Chapin, quien murió hace 38 años en una tragedia automovilística, el 16 de julio de 1981, en la Long Island Expressway de Nueva York.

Chapin tenía 38 años al momento de su desaparición. Uno de sus más grandes éxitos fue "Cat's in the cradle".