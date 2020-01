Guatemala: Acuerdo migratorio pasará a manos del gobierno de Giammattei

STORY NAME: FUTURO ACUERDO GUATEMALA

INTRO TEXT:

SURGEN POTENCIALES DIFERENCIAS RESPECTO AL MANEJO DEL

ACUERDO DE SOLICITUDES DE ASILO ENTRE GUATEMALA Y ESTADOS

UNIDOS.

INTRO SLUG:

POR AHORA DESCARTAN RECIBIR A MEXICANOS

LIST NAMES / TIMES:

00:17 – 00:29

JIMMY MORALES

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

00:44 – 00:52

ADRIANA CABRERA

SALVADOREÑA ENVIADA A GUATEMALA

01:05 – 01:16

ERNESTO ORTIZ

SALVADOREÑO PEDIRÁ ASILO EN GUATEMALA









LIBRETO COMPLETO:



AUTOR: EUGENIA SAGASTUME

TÍTULO: FUTURO DE ACUERDO GUATEMALA

TIEMPO: 1´30

INTRO: Surgen potenciales diferencias respecto al manejo del acuerdo de solicitudes de asilo entre Guatemala y Estados Unidos







PKG

A pocos días del cambio de gobierno, en Guatemala, el retorno de centroamericanos continúa, aunque a decir del presidente Jimmy Morales, el futuro del acuerdo quedará en manos del próximo mandatario, Alejandro Giammattei. El aún mandatario descartó, por el momento, que además de salvadoreños y hondureños se contemple recibir mexicanos.

SOT JIMMY MORALES, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

“Si Estados Unidos presenta un documento que algunos de mis funcionarios o yo hayamos firmado que vamos a aceptar mexicanos, yo le acepto, de lo contrario son rumores”.

La mayoría de los retornados han decidido no quedarse en Guatemala. Adriana Cabrera es salvadoreña, viaja junto a dos hermanos, su cuñada y seis niños, que huyen de la delincuencia. Ella asegura que no les dijeron que su destino era Guatemala.

SOT: ADRIANA CABRERA, SALVADOREÑA ENVIADA A GUATEMALA

“No dijeron que nos iban a deportar, solo a mi hermano, luego a nosotros nos mandaron sin decir nada”.

Uno de los pocos centroamericanos que sí pedirá asilo en Guatemala es Ernesto Ortiz, quien fue detenido en Texas, cuando intentaba adentrarse en Estados Unidos y asegura que es una mejor opción que regresar a su tierra natal.

SOT: ERNESTO ORTIZ, SALVADOREÑO PEDIRÁ ASILO EN GUATEMALA

“Acá en Guatemala no es muy grande el sueño obviamente es como un país… Centroamérica obviamente la economía no es muy alta, pero puede trabajar más tranquilo con ayuda de Dios”.

Hasta el momento, suman 97 los centroamericanos retornados y, de ellos, solo 7 han iniciado el proceso de asilo en Guatemala.

Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.