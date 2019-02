Noche de Grammys con fuerte ofensiva femenina

Este domingo se lleva a cabo la edición número 61 de los premios Grammy para celebrar lo mejor del año en música desde el Staples Center en Los Ángeles, California.

Este año la cantante de R&B Alicia Keys será anfitriona del evento por primera vez y lideran las nominaciones los raperos Kendrick Lamar y Drake, ocho y siete menciones respectivamente.

La situación de la ceremonia es distinta a la de 2018, cuando la escasez de nominadas y de actuaciones de mujeres provocó un alboroto en los medios de comunicación y llevó a la Academia de Grabación, quien organiza los premios, a aumentar el número de nominados en las cuatro categorías principales a ocho en lugar de cinco y crear un grupo de trabajo enfocado en inclusión y diversidad.

La rapera Cardi B es quizá la cara más visible del poder femenino, con una actuación en vivo y cinco nominaciones, incluido álbum y grabación del año.

Además, también se presentarán Miley Cyrus, Janelle Monae, Camila Cabello, Kacey Musgraves y la leyenda de Motown Diana Ross, que subirá al escenario para celebrar anticipadamente su 75 cumpleaños en marzo.

Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day también honrarán a la difunta Aretha Franklin.

Incluso en el premio más esperado de la noche, el álbum del año, se ve fuerte la presencia femenina. Cinco de los ocho músicos que compiten son mujeres, entre ellas están Monae con “Dirty Computer”, Kacey Musgraves con “Golden Hour”, Brandi Carlile con “By the Way, I Forgive You” y el disco homónimo de H.E.R.

Carlile es la mujer más nominada de la noche con seis candidaturas que incluyen canción y grabación del año por “The Joke”. Además, seis de los nominados a mejor artista nuevo son mujeres: H.E.R., Chloe x Halle, Margo Price, Dua Lipa, Bebe Rexha y Jorja Smith.

La ceremonia se transmitirá en vivo por CBS a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del lunes).