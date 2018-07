Grabación muestra que Trump discutió el pago a una exmodelo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue grabado en secreto por quien fuera su abogado personal durante muchos años mientras discutía un posible pago a una exmodelo de Playboy, quien afirmaba que mantuvo un amorío con el mandatario.

En una parte de la grabación se escucha a Trump, que en aquel entonces estaba a punto de llegar a la Casa Blanca, hablando sobre si "pagar con efectivo", según fue emitida por la televisora CNN el martes en la noche.

La grabación de audio, efectuada a escondidas por el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, dos meses antes de las elecciones presidenciales de 2016, fue proporcionada a CNN por el abogado Lanny Davis.

La conversación se produjo semanas después de que la empresa matriz de National Enquirer, American Media Inc., alcanzara un acuerdo de 150.000 dólares con la exmodelo de Playboy Karen McDougal por los derechos de su supuesto romance de 2006, relato que nunca se publicó, una práctica sensacionalista habitual para ocultar una historia. Trump niega el amorío y dijo que no sabía nada sobre el pago.

Trump y Cohen parecen estar discutiendo la compra de los derechos de la historia de McDougal al grupo mediático.

En la grabación puede escucharse a Cohen decir que necesita fundar una compañía "para transferir toda esa información sobre nuestro amigo David", en una posible referencia a David Pecker, amigo de Trump y presidente del grupo American Media Inc.

Cuando Cohen empieza a hablar sobre el financiamiento, Trump lo interrumpe y pregunta: "¿Qué financiamiento?".

"Tendremos que pagar", responde Cohen.

El audio es de mala calidad, pero se puede oír al presidente decir "pague con efectivo", aunque no queda claro si sugiere que se realice el pago o no. Cohen responde de inmediato diciendo "No, no, no" y Trump señala "check".

El actual abogado del presidente, Rudy Giuliani, dijo a The Associated Press que pidió a un experto que mejore la calidad del audio y en él puede escucharse como Trump dice "no pague con efectivo".

"Esto indica claramente que el presidente no quería pagar con efectivo. Sugerir lo contrario es ridículo e inconsistente con el resto de la conversación, durante la que se discutió hacerlo a través de una empresa", apuntó Giuliani.

Según Giuliani, Cohen, en calidad de abogado de Trump, pensó que lo mejor sería comprar los derechos sobre la historia de McDougal y la grabación capta a los dos discutiendo cómo hacerlo.

"Cohen dice que tiene que pagarle. El presidente saca el dinero y dice que no pague en efectivo y dice 'check', quiere memorizarlo", analizó Giuliani. "Entonces, Cohen dice 'No, no, no, no' y corta la grabación. Obviamente la corta en medio de una frase y eso en sí es sospechoso".

"El presidente quería hacerlo de la forma correcta. Si quieres ocultar algo, no lo haces a través de una empresa o un cheque", agregó.

El pago nunca se realizó y Giuliani dijo que no sabía por qué y que no discutió el tema con Trump. Davis no respondió de inmediato a una petición de comentarios de la AP el martes en la noche.