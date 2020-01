Lilian Rincón: La venezolana detrás de la expansión del asistente virtual de Google

Los asistentes virtuales se están insertando cada vez más en el día a día y en todos los aspectos de nuestras vidas.

Una de las empresas líderes en este campo es Google, que anunció novedades de su Google Assistant en CES, la feria de tecnología más importante del mundo, que se celebra en Las Vegas.

Este asistente virtual de Google está integrado en numerosos productos, desde televisores hasta electrodomésticos, pasando por los dispositivos inteligentes para el hogar.

Y detrás de su desarrollo y expansión está una venezolana llamada Lilian Rincón: “Este es el tercer año del Google Assistant y ahora tenemos más de 500 millones de personas cada mes que regresan al asistente”, explicó Rincón a la Voz de América.

Rincón dijo que el objetivo principal de este año es simplificar la vida en el hogar, con un enfoque en mejorar el servicio para familias mediante avances en la tecnología de voz.

“Una nueva característica: puedes usar el asistente para tomar notas. Puedes usar tu voz y dejar notas para tu familia”, explicó a la VOA.​

“Hey Google, be my Spanish interpreter…”

Este año el asistente debuta una función de intérprete, que ofrece traducciones en tiempo real.

En su presentación en CES, Rincón reveló que el Google Assistant ya está disponible en más de 30 idiomas en 90 países.

¿Y cómo fue que Rincón llegó a ocupar un rol tan importante en Google?

Rincón es una de las pocas mujeres, y latinas, en el ámbito de las ciencias informáticas.

Ella es ahora responsable por la categoría de productos de Inteligencia Artificial, o sea Google Assistant.

“Yo nací en Venezuela y crecí allí hasta los 9 años. Después me mudé a Canadá y estudié la ciencia informática”, dijo.

Lilian trabajó por más de seis años en Skype y la plataforma de búsqueda Bing de, Microsoft. Allí fue gerente senior de Bing Mobile y de otras plataformas, como Creative Asset Management y del equipo de ingeniería editorial y ventas Microsoft-Yahoo (Y!).

“Estaba trabajando en Microsoft y siempre me gustaba la inteligencia artificial y por eso me trajeron a Google a trabajar en este asistente digital que me encanta”, agregó Rincón.

Laura Rincón fue una de las 15 mujeres empoderadas en Google en 2019, la primera mujer empoderada de Marie Claire en 2017 e integró la lista de los primeros 20 latinos en tecnología de CNET en 2016.